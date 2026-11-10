Veröffentlicht am 10.11.2026

Auch die Stadtbücherei Norderstedt bietet die Möglichkeit, Tickets für Veranstaltungen wie beispielsweise Lesungen, online über Eventim zu erwerben. Gemeinsam lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Angebot kennen.

Das eigene Smartphone oder Tablet sollte mitgebracht werden und eine E-Mail-Adresse vorhanden sein. Die Gruppe mit Apple-Geräten (iOS) trifft sich um 14 Uhr und die Android-Gruppe um 15.45 Uhr.

Es wird um eine Anmeldung unter der Rufnummer 040 53595950 oder per E-Mail an stb-mitte@norderstedt.de gebeten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Termine sind in Vorbereitung.

Datum und Zeit: Mittwoch, 25. November 2026, 14-15.30 Uhr Apple-Geräte, 15.45-17.15 Uhr Android-Geräte

Veranstaltung: Digital-Treff „Eventim – wie kann ich Tickets für Veranstaltungen kaufen?“

Ort: Stadtbücherei Norderstedt-Mitte

Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintrittspreis: Anmeldung erbeten unter 040/53595950 oder stb-mitte@norderstedt.de