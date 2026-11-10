Veröffentlicht am 10.11.2026

Norderstedt (ots) - Nachdem es zuletzt im Juni dieses Jahres an einer Norderstedter Schule zu mehreren Einbrüchen und dem Diebstahl von Laptops gekommen war, schlugen am vergangenen Wochenende erneut Täter an einer Förderschule in der Straße Am Exerzierplatz in Norderstedt zu und stahlen 16 Notebooks. Dabei richteten sie auch erheblichen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften sich die Täter zwischen Freitag, 06.11.2026, 18:00 Uhr und Montag, 09.11.2026, 08:00 Uhr, unter erheblicher Gewalteinwirkung Zutritt zum Schulgebäude verschafft und im Inneren weitere Türen und mindestens zwei Klassenräume aufgebrochen haben. Bei der Tatausübung dürften die Täter etwa 16 Laptops an sich genommen haben, mit denen sie unerkannt flohen.

Während die Notebooks insgesamt einen mittleren vierstelligen Wert hatten, beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf über 15.000,00 Euro. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und prüft hierbei auch, ob ein Zusammenhang mit den Einbrüchen in das Schulzentrum Süd besteht. In diesem Fall ist damals eine Belohnung in Höhe von 4.000,00 Euro ausgesetzt worden und hat weiterhin Bestand.

Wer am vergangenen Wochenende zwischen dem späten Freitagnachmittag und Montag früh verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Förderschule Am Exerzierplatz gemacht hat, oder Hinweise zu Tätern sowie dem Verbleib der Geräte geben kann, wird gebeten, sich an die Ermittler zu wenden. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 040 - 528060 oder per Email an sg2.norderstedt.kpst@polizei.landsh.de entgegen genommen.