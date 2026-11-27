Veröffentlicht am 27.11.2026

In einer dramatischen fast fünfstündigen Sitzung der Stadtvertretung hatten die Fraktionen lange um einen Nachtragshaushalt gerungen, der dann auch einstimmig beschlossen wurde. Währenddessen und danach haben alle Fraktionen immer wieder Zusammenarbeit untereinander und mit der Verwaltung angemahnt und versprochen.

„Wir waren daher entsetzt von den Anfragen der CDU im Hauptausschuss“, so Fraktionsvorsitzende Betzner-Lunding. „Die versprochene Zusammenarbeit ist mehr denn je geboten, sind doch ein Großteil der im Nachtragshaushalt vereinbarten Maßnahmen lediglich Streichungen, Kürzungen oder ein Verschieben von Investitionen. Anders ausgedrückt: Das Finanzloch von nahezu 90 Mio. € im laufenden Haushalt konnte damit kaum verringert werden. Unsere nunmehr anstehende Aufgabe besteht darin, Strukturen so zu verändern, dass die Stadt wieder einen ausgeglichenen Haushalt ausweist. Trotzdem muss sie all ihren Aufgaben nachkommen und die weitere Entwicklung gestalten können“, führt Betzner-Lunding weiter aus.

Dazu ist es notwendig, dass Politik sich zusammensetzt und der Verwaltung Ziele und einen Rahmen vorgibt. „Wir werden nicht vorankommen, wenn wir hunderten kleinerer Ausgaben der Verwaltung hinterherkontrollieren, wie es das Grundsatzpapier der CDU zur Haushaltssteuerung und einer Wiederbesetzungssperre fordert. Das wird ein extrem aufwändiger Prozess, der uns eine noch tiefere Einarbeitung und viel Zeit abverlangen wird,“ weiß Co-Fraktionsvorsitzender Marc Giese. „Daher haben wir auch gegen das Grundsatzpapier gestimmt.“

Nun einzelne Dienstreisen der Verwaltungsspitze zu hinterfragen ist angesichts der Größe der Herausforderung kleinlich. „Dienstreisen dienen schließlich auch dazu, die Stadt zu repräsentieren und über den Tellerrand hinauszuschauen. Im Rahmen der Konsolidierung werden wir auch über die Ziele für Dienstreisen und Fortbildungen reden. Die Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen muss jedoch von den Fachabteilungen beurteilt werden. Weder mit wildem Aktionismus noch mit Symbolpolitik werden wir den Haushalt konsolidieren können.“

Daher macht die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen erneut das Angebot an die anderen Fraktionen in gemeinsamen Sitzungen sich über Standpunkte und Vorschläge auszutauschen und eine gemeinsame Linie zu entwickeln. „Wir hatten das schon im Vorfeld des Nachtragshaushaltes vorgeschlagen. Leider hatten die beiden größten Fraktionen kein Interesse gezeigt“, so die enttäuschten Fraktionsspitzen.