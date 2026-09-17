Veröffentlicht am 17.09.2026

Norderstedt. Das Junge Blasorchester Norderstedt (JuBlaNo) lädt herzlich zu seinem diesjährigen Jahreskonzert ein! Das JuBlaNo unter der musikalischen Leitung von Kathrin Wacker präsentiert ein Programm, das so vielfältig und kontrastreich ist wie die Elemente selbst.

"Kommen Sie mit auf eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen und Welten. Freuen Sie sich auf die mystischen Klänge von „Atlantis“ und die kraftvolle Energie der „Goddess of Fire“. Ein ganz besonderer Höhepunkt in diesem Jahr ist zudem die Uraufführung von „Waltz No. 1“, einer Eigenkomposition von Jason Blohm, der selbst als Musiker im JuBlaNo aktiv ist.

Das JuBlaNo ist das Mittelstufenorchester des Musikverein Norderstedt e.V. für Bläser jeder Altersklasse. Unter der musikalischen Leitung von Kathrin Wacker treffen sich etwa 45 Bläser und Schlagwerker zum gemeinsamen Musizieren. Die Musikrichtung reicht von sinfonischer Literatur über Filmmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

JuBlaNo-Jahreskonzert

Sonntag, 27. September 2026, 18 Uhr

Aula der Willy-Brandt-Schule, Lütjenmoor 7, Norderstedt

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.