Norderstedt. Kein Abend gleicht dem anderen: Das gilt für die Hamburger Band Strange Country. Am Sonnabend, 28. November 2026, spielt das Quintett im Music Star in Norderstedt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.
Strange Country gibt es seit 2009. Die Band spielt Jam Rock, der stark von der Americana geprägt ist. Mit den Jahren haben die Musiker immer mehr Raum für Improvisation gelassen. Im Konzert gehen sie von kompakten, eingängigen Songs aus und lassen sich je nach Stimmung auf ausgedehnte Jams ein. Als Vorbilder gelten Bands wie Grateful Dead, Little Feat und The Band. Wie diese greift Strange Country auf die Tradition der amerikanischen Musik zurück, kopiert sie aber nicht, sondern erfindet sie an jedem Abend neu.
Zur Besetzung gehören John E. Flamingeaux (Gesang, Gitarre), Sven Fritz (Violine, Gesang), Ollie Samland (Pedal Steel, Gitarre) und Stephan Braun (Bass, Gesang). Am Schlagzeug sitzen Malte Müller oder Pawel Wieleba, beide auch an der Percussion und Malte Müller zusätzlich am Gesang.
STRANGE COUNTRY Samstag, den 28.11.2026 Einlass: 19°° Uhr Beginn 20.00 Uhr. Norderstedt, Music Star