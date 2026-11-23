Veröffentlicht am 23.11.2026

Norderstedt. Am Mittwoch, 25. November 2026, treffen im Norderstedter „Music Star“ gleich mehrere Musiker aus Kanada aufeinander: Aline Deanna, Dylan Ferris und Anna Katarina mit Band. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Aline Deanna verbindet in ihren Songs Poesie und Humor mit zeitlosen Country-Melodien. Ihr Songwriting erinnert an Vorbilder wie John Hartford und Lucinda Williams. In ihrem Gesang klingt die traditionelle Country- und Westernmusik von Künstlerinnen wie Emmylou Harris und Gillian Welch an, ergänzt um eine moderne Portion Americana. Derzeit fördert der Canada Council for the Arts ein Songwriting-Projekt der Musikerin. Dafür recherchiert sie zu ihrem Doukhobor-Erbe und führt Interviews. Ihre Lieder erzählen so von einem lange vernachlässigten Teil der kanadischen Geschichte. Daneben leitet Aline Deanna das Projekt „Rumour Mill“. Regelmäßig tourt sie außerdem als Fiddlerin und Backgroundsängerin mit der kanadischen Songwriterin Maddie Storvold.

Die kanadisch-amerikanische Singer-Songwriterin Anna Katarina wurde vom Magazin Exclaim! zu einer der heißesten Nachwuchskünstlerinnen Kanadas gekürt. Sie überzeugt mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Texten, die zu Herzen gehen. Ihre Musik mischt Indie-Pop, Rock, Folk und Soul. Darin hört man ihre Wurzeln in British Columbia und in den Appalachen. Zu ihren Vorbildern zählen Joni Mitchell und Sheryl Crow.

Aline Deanna, Dylan Ferris und Anna Katarina & Band (Kanada)

Mittwoch, 25. November 2026, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Music Star, Norderstedt