Veröffentlicht am 11.11.2026

Was bleibt, wenn ein Leben endet? Und was erwartet uns jenseits der letzten Schwelle? Diesen Fragen widmet sich der Nachmittag „Als flöge sie nach Haus“ am Ewigkeitssonntag, dem 22. November, ab 15.00 Uhr im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, in Norderstedt-Mitte. Idalena Urbach (Gesang), Gabriele Wulff (Klavier) und Gunnar Urbach (Texte) gestalten ein besinnliches Programm über Leben, Sterben, Tod und die Hoffnung, die über das Ende hinausträgt.

Das Programm beginnt bereits um 14:30 Uhr mit einem gemütlichen Kaffeetrinken. Es gibt den beliebten Norderstedter Stadt-Kaffee „FAIRflixt goot!“, Tee sowie eine Auswahl an köstlichen Torten.

Darüber hinaus bietet der Nachmittag die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen in angenehmer Atmosphäre.Der Titel des Nachmittags stammt aus Joseph von Eichendorffs Gedicht „Mondnacht“. In dessen letzter Strophe heißt es: „Und meine Seele spannte / Weit ihre Flügel aus, / Flog durch die stillen Lande, / Als flöge sie nach Haus.“ Eichendorff beschreibt darin keinen Abschied, der im Dunkeln endet. Er beschreibt eine Seele, die sich auf den Weg macht und ein Zuhause vor sich hat. Gesang, Klavier und gesprochenes Wort wechseln sich ab. Die Texte von Gunnar Urbach fragen, wie Menschen mit Verlust umgehen, was von einem Leben in Erinnerung bleibt und woraus Trost wachsen kann. Musik und Sprache geben dabei Raum für eigene Gedanken: zum Zuhören, zum Erinnern an Menschen, die fehlen, und zum Nachdenken über das eigene Leben.

Um die Vorbereitungen zu erleichtern, wird um eine Anmeldung bis zum 18. November gebeten. Interessierte können sich telefonisch unter (040) 60 92 51 03 (AB) oder per E-Mail an reservierung@kulturtreff-norderstedt.de anmelden. Der Eintritt ist frei.