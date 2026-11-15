Veröffentlicht am 15.11.2026

Norderstedt. Meritxell Hecker liest am Mittwoch, 2. Dezember, um 19.30 Uhr aus ihrem neuen Roman "Nördlich von ihr" in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte vor. Das Buch erzählt die Fortsetzung der Geschichte von Maricel, die mit ihrem Freund Bon aus Barcelona nach Deutschland zieht – auf der Suche nach ihrem Happy-End.

In Spanien heißt es: „Sie waren glücklich und aßen Rebhühner." So hatte sich Maricel ihr neues Leben in Deutschland vorgestellt. Doch schnell lernt die Spanierin, dass es im Norden eher Würstchen und Tiefkühlpizzen gibt – und dass das Glück Arbeit bedeutet. Maricel muss kulturelle Barrieren überwinden und den kritischen Blick ihrer Mutter hinter sich lassen, der sie auch nach Deutschland begleitet. Trotz aller Hürden hält sie an ihrem Traum fest und findet neu zu sich selbst.

Heckers Romane sind autobiographisch inspiriert. Die Autorin ist in Barcelona aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Sie arbeitet als Sekretärin und unterrichtet Spanisch an der Norderstedter Volkshochschule.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 040/53595950 oder per E-Mail an stb-mitte@norderstedt.de gebeten.