Veröffentlicht am 08.09.2026

Am Freitag, den 4. September, kam es in der Berliner Allee in Norderstedt zu einem Raub auf ein Fast-Food-Restaurant. Ein Täter betrat bewaffnet und maskiert die Räumlichkeiten und erbeutete eine Kasse mitsamt der Bargeldeinnahmen. Die Polizei nahm ihn und einen Mittäter anschließend fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 22:40 Uhr das Restaurant und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er flüchtete im weiteren Verlauf, nachdem er die Kasse mitsamt der Bargeldeinnahmen des Tages erbeutete.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung stellten die eingesetzten Polizeikräfte unter Einsatz von Diensthunden und Unterstützung durch einen Polizeihubschrauber der Bundespolizei den 14-jährigen Täter und einen 20-jährigen Mittäter aus dem Kreis Segeberg (beide syrische Staatsangehörigkeit). Bei den Personen fanden die Beamten sowohl das geraubte Bargeld als auch die Tatwaffe.

Die Polizisten führten sie zunächst dem Polizeigewahrsam in Norderstedt zu. Hier trafen Ermittler des Kriminaldauerdienstes Pinneberg erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Norderstedt, die auf die Bearbeitung von Jugendkriminalität spezialisiert ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden beide Personen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Strafprozessuale Haftgründe lagen nicht vor.

Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens werden die Täter sich nun für die Tat verantworten müssen, ehe ein Gericht darüber urteilt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen der Tat und fragt nach Hinweisen auf weitere Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.