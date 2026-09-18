Veröffentlicht am 18.09.2026

Norderstedt. Der Weltladen hat in Zusammenarbeit mit der Fair Trade Town Neumünster eine Veranstaltungsreihe gestartet, bei der die Themen Nachhaltigkeit und Fairer Handel im Mittelpunkt stehen. Bis zum Jahresende sind verschiedene Formate geplant.

Am 22. September schickt die Multivisionsshow „Ostafrika – Fairer Handel, Wildlife, Digitales“ die Besucherinnen und Besucher in die Weiten Ostafrikas. Mit ausdrucksstarken Fotos auf Großleinwand, fesselnden Erzählungen und stimmungsvoller Musik entführen Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner ihre Zuschauer. In Uganda, Kenia und Tansania erhielten die beiden Fotojournalisten einzigartige Einblicke ins Leben von Fair-Trade-Produzenten, Computerfreaks und Naturschutzflüchtlingen. Sie halfen bei der Ananas-, Tee- und Vanilleernte mit, lernten, wie aus Touristenmüll coole Dekoartikel und aus Baumrinde archaisch anmutendes Vlies hergestellt werden.

Die Zwei saßen im wuchernd-grünen Bwindi-Nationalpark zotteligen Berggorillas gegenüber und beobachteten im Masai-Mara-Serengeti-Ökosystem Löwen, Giraffen, Leoparden sowie zehntausende Gnus beim Überqueren des Mara-Flusses. Sie bestiegen den Kilimandscharo, der mit 5895 Meter der höchste Berg Afrikas ist, und begannen auf der Trauminsel Sansibar das Freitauchen, um den Fischreichtum lichtdurchfluteter Korallenriffe hautnah erleben zu können. Die Multivisionsshow ist ein beeindruckendes Porträt Ostafrikas. Es zeigt grandiose Natur, Menschen in ihrem Alltag, Lebensfreude, Herzlichkeit und ganz viel Humanität. Weitere Informationen unter www.ostafrika.lobolmo.de

Der Vortrag findet am Dienstag, 22. September, in der Andreaskirche, Wilhelminenstraße 4 statt. Eintrittskarten sind im Weltladen sowie in der Andreaskirche erhältlich. Da sich die Veranstaltung jede und jeder leisten soll, kann der Eintrittspreis individuell festgelegt werden. „Wer es sich leisten kann, darf gerne etwas mehr geben. Und wenn gar kein Budget vorhanden ist, sind wir damit auch vollkommen zufrieden“, erklärt Weltladen-Vorsitzender Sven Reents die Regelung. Einlass ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Infos zu den Veranstaltungen gibt es laufend auch auf der Internetseite des Weltladens www.weltladen-neumuenster.de