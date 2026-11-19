Veröffentlicht am 19.11.2026

Norderstedt. “Die Haushaltsberatungen der Stadt Norderstedt waren am gestrigen Abend von intensiven und teilweise schwierigen Diskussionen geprägt. Umso erfreulicher ist es, dass der Nachtragshaushalt letztlich beschlossen werden konnte. Dies war nur möglich, weil die Fraktionen aufeinander zugegangen sind, Kompromissbereitschaft gezeigt und zahlreiche Brücken gebaut haben", so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von WIN/Freie Wähler in Norderstedt.

“Dafür gilt allen Beteiligten unser Dank. Die Beratungen haben gezeigt, dass auch bei unterschiedlichen politischen Positionen gemeinsame Lösungen möglich sind, wenn der Wille dazu vorhanden ist. Doch mit dem Beschluss des Nachtragshaushaltes ist die eigentliche Herausforderung noch lange nicht bewältigt. Jetzt beginnt erst die entscheidende Arbeit: den zweiten Nachtragshaushalt 2027 so zu gestalten, dass das enorme Haushaltsdefizit nachhaltig reduziert wird und die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt erhalten bleibt.”

Die Fraktion WiN/FW-Fraktion wünscht sich ausdrücklich, dass die konstruktive und fraktionsübergreifende Zusammenarbeit der vergangenen Beratungen fortgesetzt wird. Dabei sollten auch bereits diskutierte Einsparvorschläge erneut auf den Tisch kommen. Was in der Vergangenheit möglicherweise noch keine Mehrheit gefunden hat, sollte nicht automatisch endgültig vom Tisch sein. Vielmehr gilt es, diese Vorschläge noch einmal sachlich zu prüfen und gemeinsam zu diskutieren, ob und unter welchen Voraussetzungen sie doch umgesetzt werden können.

"Gleichzeitig brauchen wir weitere Ideen und neue Ansätze, um Ausgaben kritisch zu hinterfragen und Einsparpotenziale zu erschließen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Entscheidend muss sein, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen, die finanziell wirksam sind und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität Norderstedts im Blick behalten.

Der gestrige Abend hat gezeigt, dass es möglich ist, über Fraktionsgrenzen hinweg Brücken zu bauen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Genau diesen Geist brauchen wir jetzt auch für die kommenden Haushaltsberatungen. Das enorme Defizit werden wir nicht mit Einzelmaßnahmen und gegenseitigen Schuldzuweisungen in den Griff bekommen. Dafür brauchen wir eine offene Diskussion, den Mut, auch unbequeme Vorschläge erneut aufzugreifen, und die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen.“