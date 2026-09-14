Veröffentlicht am 14.09.2026

Norderstedt. Das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt zeigt die faszinierende Welt der unbemannten Fluggeräte. Die Sonderausstellung „Drohnen – Helfer aus der Luft“ bietet einen leicht verständlichen Überblick über die innovative Technik, ihre vielfältigen Einsatzbereiche und die wichtigsten Regeln für den sicheren Betrieb. Die Ausstellung richtet sich an Technikinteressierte, Drohnenpiloten, Familien und alle, die mehr über die Helfer aus der Luft erfahren möchten.

Die Ausstellung beginnt bei den technischen Grundlagen: Besucherinnen und Besucher erfahren, wie Sensoren, Kameras und autonome Flugfunktionen funktionieren. Unterschiedliche Drohnentypen werden vorgestellt – von kleinen Spielzeugdrohnen mit und ohne Kamera über selbstgebaute FPV-Racing-Drohnen bis hin zu professionellen Systemen. Highlights sind u.a. die große Lastdrohne (Prototyp) der HAW Kiel, der rote Songbird von Germandrones für Kartierung und Vermessung sowie Unterwasserdrohnen für Such- und Rettungsmissionen.

Praktische Tipps beantworten die wichtigsten Fragen vor dem ersten Start: Was muss ich vor dem Starten einer Drohne beachten? Was sind Risikokategorien und Drohnenklassen? Was ist ein Drohnenführerschein? Die Ausstellung erläutert die aktuellen Regeln für Drohnenflüge in Hamburg und Norderstedt, einschließlich der seit August 2026 geltenden neuen Bestimmungen für Kontrollzonen um Flughäfen.

Beeindruckende Luftaufnahmen zeigen Hamburg und Umgebung aus ganz neuer Perspektive. Praxisbeispiele machen den Nutzen von Drohnen greifbar: Rehkitzrettung in der Landwirtschaft, Drohneneinsätze der Feuerwehr zur Erkundung von Brandherden, Inspektion und Wartung von Solaranlagen sowie Aufklärungsaufgaben von Polizei und Bevölkerungsschutz.

Die Ausstellung beleuchtet auch militärische Anwendungen und Schutzmaßnahmen gegen Drohnen. Ein Blick in die Zukunft zeigt: Lastdrohnen, Flugtaxis und Drohnenschwärme sind längst keine Vision mehr, sondern befinden sich bereits in der Erprobung.

Als besonderes Highlight finden sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr Flugvorführungen in der Indoor-Flugzone der Plambeck-Halle statt. Wer selbst fliegen möchte, kann dies unter Aufsicht an zwei Terminen tun: am 20. September und 18. Oktober 2026, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr. Weitere Flugvorführungen an den Wochenenden sind geplant. Die Ausstellung wird von zahlreichen Sponsoren gefördert. Ausstellungsthemen im Überblick