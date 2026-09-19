Veröffentlicht am 19.09.2026

Norderstedt. Am 5. Oktober startet, immer montags von 11:15 – 12:15 Uhr im Mütterzentrum Norderstedt, ein neuer Babymassagekurs für Babys zwischen 4 Wochen und 4 Monaten mit der zertifizierten Kursleiterin Ina. Für die Kleinen bedarf es einiger Übung den eigenen Körper wahrzunehmen.

Hierbei können Mama und Papa helfen. Die Babys lernen dabei, sich zu entspannen und manchmal sogar besser zu schlafen. Weiterhin unterstützen die Streicheleinheiten die Bindung zwischen Säugling und Eltern. Ein kleines Handtuch, eine Wickelunterlage und Babyöl müssen bitte mitgebracht werden. Der 6-Wochen-Kurs, bis 9.11., kostet 72 Euro. Für Mitglieder des Vereins gibt es eine kleine Vergünstigung.

Die Anmeldung ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr im Mütterzentrum, Kielortring 51, telefonisch unter 040/523 72 50 oder per E-Mail an info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Weitere Infos & Kursangebote unter www.muetterzentrum-norderstedt.de.