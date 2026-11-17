Veröffentlicht am 17.11.2026

Norderstedt. Wie könnte das Gebiet rund um die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Friedrichsgaber Weg in Zukunft aussehen? Die Stadt Norderstedt plant, dort neuen Wohnraum zu ermöglichen und das Gebiet städtebaulich weiterzuentwickeln. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich über die aktuellen Planungen zu informieren. Die Stadt lädt daher für Mittwoch, 25. November (ab 18.30 Uhr), zu einer Informationsveranstaltung in den Sitzungssaal 2 des Rathauses (Rathausallee 50) ein. Einlass ist ab 18 Uhr.

Im Mittelpunkt der Überlegungen steht eine neue Bebauung im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Friedrichsgaber Weg. Geplant ist dort ein Mehrfamilienhaus mit vier Geschossen sowie zum Kreuzung hin ein fünftes Geschoss als optisches Highlight. Auch in den angrenzenden Bereichen soll durch zusätzliche Geschosse mehr Wohnraum entstehen. Ein Teil der Wohnungen im Mehrfamilienhaus soll öffentlich gefördert werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Gleichzeitig sollen insbesondere besonders schützenswerte Bäume und rückwärtige Gartenbereiche erhalten bleiben. Auch die Flächen für den Fuß- und Radverkehr sind Teil der Planung. Stellplätze für Fahrzeuge sollen im vorderen Grundstücksbereich entlang der Friedrich-Ebert-Straße angeordnet werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben während der Informationsveranstaltung die Möglichkeit, sich die Ziele der Planung anzuhören und im Anschluss Fragen zu stellen und ihre Anregungen einzubringen.

Nach der Veranstaltung werden die vorgestellten Pläne in der Zeit vom 26. November 2026 bis zum 11. Januar 2027 im Internet unter veröffentlicht. Zusätzlich liegen die Unterlagen im Rathaus Norderstedt, Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Fachbereich Planung, 2. Stock, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt, während der Öffnungszeiten aus.

Innerhalb der Veröffentlichungsfrist können alle an der Planung Interessierten Stellungnahmen per E-Mail an stadtplanung-beteiligung@norderstedt.de abgeben. Zusätzlich können Stellungnahmen auch schriftlich auf dem Postweg abgegeben werden.