Veröffentlicht am 26.11.2026

Norderstedt. In der MOORBEK PASSAGE wird es weihnachtlich! Am Sonntag, den 6. Dezember 2026, macht der Nikolaus persönlich Halt in der Passage und hat für die Kinder eine ganz besondere Überraschung im Gepäck.

Alle Kinder sind herzlich eingeladen, ihre geputzten Nikolausstiefel vorab abzugeben. Möglich ist das bis einschließlich Freitag, den 4. Dezember 2026, bei Der Rosaroten Brille oder in der Moorbek Apotheke. Der Nikolaus wird die abgegebenen Stiefel mit kleinen Überraschungen füllen und sie am Nikolaustag persönlich an die Kinder überreichen.

Da die MOORBEK PASSAGE sonntags regulär geschlossen ist, wird für diese besondere Aktion eigens der Eingang am Buckhörner Moor geöffnet: Am 6. Dezember von 10:00 bis 12:00 Uhr können die Kinder ihre gefüllten Stiefel gegenüber vom Moorbek Café in der Mall entgegennehmen.

Auch an die Eltern ist gedacht: Sie dürfen sich ebenfalls auf eine kleine Überraschung freuen.