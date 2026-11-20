Veröffentlicht am 20.11.2026

Norderstedt. Das Norderstedter Wohnbauprojekt „UBS4“ ist von der Stiftung „Lebendige Stadt“ in einem europaweiten Award für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet worden. 78 Städte aus Europa hatten sich beworben. In Zusammenarbeit mit der Stadt wurde das Projekt vom Unternehmen blu – Gesellschaft für nachhaltige Immobilienprojekte mbH, Tochterunternehmen von AUG.PRIEN, realisiert. Gewürdigt wurden von „Lebendige Stadt“ und einer Fachjury besonders energieeffiziente und mit erneuerbaren Energien betriebene Gebäude. Das Preisgeld von 5000 Euro wird in das Norderstedter Kinder- und Jugendprojekt „Klasse im Grünen“ fließen.

„UBS4“ ist als Teil des Quartiers „Vier Höfe“ an der Ulzburger Straße in Norderstedt-Mitte ein Pilot- und Vorzeigeprojekt für klimaschonenden sozialen Wohnungsbau. Norderstedts Oberbürgermeisterin Katrin Block, die den Preis zusammen mit Baudezernent Dr. Christoph Magazowski und Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen entgegennahm: „Wir gratulieren dem Unternehmen. Das Projekt ist eine Blaupause - neuer und bezahlbarer Wohnraum wird geschaffen, aber mit dem Fokus auf ressourcenschonendes Bauen und nachhaltige Energieversorgung.“

Mit „UBS4“ wurden drei Wohngebäude mit insgesamt 71 geförderten Wohnungen realisiert und dabei innovative Wege im nachhaltigen Bauen beschritten. Der Neubau wurde mit zementfreiem Geopolymerbeton errichtet, der die CO₂-Emissionen des Baustoffs gegenüber herkömmlichem Zement reduzieren kann. Ergänzt wird das Konzept durch Holzbauweise, Recycling-Klinker, Zellulosedämmung, vorgefertigte Bauteile, Photovoltaik und eine Wärmepumpe.