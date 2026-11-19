Veröffentlicht am 19.11.2026

Norderstedt. Oberbürgermeisterin Katrin Block möchte weiterhin regelmäßig und in ungezwungener Art und Weise mit den Menschen aus der Stadt ins Gespräch kommen.

Nach ihrer „Sommertour“ über alle Wochenmärkte in Norderstedt, lädt die Oberbürgermeisterin für Donnerstag, 26. November, zum Klönschnack in den „BiNo-Showroom“ im ersten Stockwerk des Herold-Centers ein. Das Motto lautet: Einfach vorbeikommen, einfach mit der Verwaltungsleiterin ins Gespräch kommen. Katrin Block ist ab 16 Uhr und bis gegen 18 Uhr vor Ort – und freut sich darauf, von den Ideen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu hören. Eine Anmeldung zum Gespräch mit der Oberbürgermeisterin ist nicht notwendig.