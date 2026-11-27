Veröffentlicht am 27.11.2026

Norderstedt. Die Leiterin des Sozialwerks Norderstedt, Jeannine Strozynski, hatte einen Traum: Sie wollte eine echte Disco für Senior*innen auf die Beine stellen – mit Discokugel, toller Musik und dem beliebten DJ Jole. Eine Spende lieferte das nötige Startkapital, und gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Norderstedt, der Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde Norderstedt-Friedrichsgabe sowie zahlreichen freiwilligen Helferinnen begannen die Vorbereitungen.

Am Freitag, dem 13. November 2026, wurde aus der Idee Wirklichkeit: 35 Senior*innen kamen im Seniorentreff Garstedt zusammen, um bei der ersten „Rollenden Disco“ gemeinsam zu feiern. Die Veranstaltung wurde von der Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann gemeinsam mit den Kooperationspartnern feierlich eröffnet – im Anschluss schwangen alle selbst eifrig das Tanzbein.

Es war ein rundum gelungener Abend! DJ Jole sorgte mit den Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre für die passende Stimmung. Kaum erklang die Musik, füllte sich die Tanzfläche. Es wurde getanzt, gelacht und mitgesungen. Zwei Stunden lang hieß es: Musik an, Alltag aus und einfach Spaß haben!

Besonders schön: Die Disco war offen für alle. Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen konnten selbstverständlich teilnehmen. Denn hier zählt nicht, wie schnell oder elegant jemand tanzt, sondern die Freude an der Musik und das gemeinsame Erlebnis. Getränke und kleine Knabbereien rundeten den Abend ab.

Dass das Konzept funktioniert, zeigte nicht nur die gute Stimmung auf der Tanzfläche. Auch die vielen ehrenamtlichen Helfer*innen, die beim Auf- und Abbau sowie während der Veranstaltung unterstützten, trugen zum Gelingen bei. Ein Besucher brachte es auf den Punkt: „Das Projekt ist ein echter Gewinn für Norderstedt und sollte sich fest etablieren“.

Warum eigentlich „Rollende Disco“? Ganz einfach: Sie soll 4 x pro Jahr durch Norderstedt rollen und immer wieder an einem anderen Ort Station machen. Der Auftakt fand im Seniorentreff statt, die nächste Station steht bereits fest: Am 5. Februar 2027, 17.30 Uhr zieht die Disco in die Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde Norderstedt-Friedrichsgabe. Pastorin Ute Gansel freut sich schon sehr darauf, die tanzfreudigen Gäste dort begrüßen zu dürfen. Und wenn an diesem Abend wieder genügend Einnahmen durch den Getränkeverkauf und Spenden erzielt werden, rollt sie zum nächsten Standort.

Alle Beteiligten hoffen, dass RoSeDiNo – die Rollende Senioren Disco Norderstedt – auch künftig viele Menschen und Kooperationspartner zusammenbringt. Denn Musik kennt kein Alter, Tanzen verbindet und gemeinsam feiern macht einfach glücklich. Die Botschaft des Abends: Das war erst der Anfang – die Disco rollt weiter!