Veröffentlicht am 11.11.2026

Am Sonntag, 29. November, ist wieder Schreibwerkstatt in der Bücherei Norderstedt-Mitte. Leiterin Laura-Jane Hoffmeister freut sich ab 14.30 Uhr auf schreibinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außer der Lust am Schreiben brauchen sie auch Spaß an praktischen Übungen und die Bereitschaft, die Schreibergebnisse mit anderen zu teilen.

Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt kostet 7,50 Euro, zu bezahlen vor Ort. Schreibzeug oder Laptop müssen mitgebracht werden. Eine Voranmeldung telefonisch oder per E-Mail ist gewünscht, die spontane Teilnahme ist aber auch möglich.

Sonntags-Schreibwerkstatt

Sonntag, 29. November 2026, 14.30-17.00 Uhr

Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50

Eintritt: 7,50 Euro pro Person, zu bezahlen vor Ort.

Voranmeldung erbeten unter der E-Mailadresse stb-mitte@norderstedt.de oder telefonisch unter 040/535 95 950.