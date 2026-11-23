Veröffentlicht am 23.11.2026

Norderstedt. Am Dienstag, 08. Dezember (Beginn 15 Uhr), unterstützen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Harksheide die Besucherinnen und Besucher der Smartphone-Sprechstunde im Umgang mit Smartphone und Tablet-PC.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Harksheide beantworten Fragen rund um Smartphone und Tablet und helfen bei Problemen.

Die jungen Leute beantworten Fragen und geben Hilfestellung im Umgang mit Apps. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten ihre eigenen Geräte mitbringen.

Die Smartphone-Sprechstunde findet in Kooperation mit dem Gymnasium Harksheide und dem Seniorenbeirat Norderstedt statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Für einen der zwanzigminütigen Termine ist eine Anmeldung erforderlich, telefonisch unter 040/535 95 950 oder per E-Mail an stb-mitte@norderstedt.de