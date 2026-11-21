Norderstedt. Das PC@fé des Deutschen Roten Kreuzes bietet am 07. Dezember 2026 ab 15:00 Uhr eine Smartphone-Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte an und gibt Hilfestellung bei der Benutzung von Smartphone und Tablet.
Ehrenamtliche vom PC@afé beantworten Fragen zum Smartphone und Tablet und helfen bei Problemen.
Um einen der begehrten, etwa 30-minütigen Individualtermine zu bekommen, ist eine Anmeldung am Veranstaltungsort erforderlich. Eigene Geräte sollen auf jeden Fall mitgebracht werden.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PC@fés arbeiten ehrenamtlich. Der Eintritt ist deshalb frei, um eine Spende für anfallende Unkosten wird aber gebeten.
Die Smartphone-Sprechstunde findet immer am ersten Montag im Monat in der Bücherei Glashütte statt.
- Datum/Zeit: Montag, 07. Dezember 2026, ab 15:00 Uhr
- Veranstaltung: Smartphone-Sprechstunde
- Ort: Stadtteilbücherei Glashütte, Mittelstraße 62, 22851 Norderstedt
- Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt, PC@afé
- Eintrittspreis: Eintritt frei
- Anmeldung: 040 524 09 42, stb-glashuette@norderstedt.de oder vor Ort