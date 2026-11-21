Veröffentlicht am 21.11.2026

Norderstedt. Das PC@fé des Deutschen Roten Kreuzes bietet am 07. Dezember 2026 ab 15:00 Uhr eine Smartphone-Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte an und gibt Hilfestellung bei der Benutzung von Smartphone und Tablet.

Ehrenamtliche vom PC@afé beantworten Fragen zum Smartphone und Tablet und helfen bei Problemen.

Um einen der begehrten, etwa 30-minütigen Individualtermine zu bekommen, ist eine Anmeldung am Veranstaltungsort erforderlich. Eigene Geräte sollen auf jeden Fall mitgebracht werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PC@fés arbeiten ehrenamtlich. Der Eintritt ist deshalb frei, um eine Spende für anfallende Unkosten wird aber gebeten.

Die Smartphone-Sprechstunde findet immer am ersten Montag im Monat in der Bücherei Glashütte statt.