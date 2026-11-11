Veröffentlicht am 11.11.2026

Am 13. November 2026 heißt es wieder: Laternen an und gemeinsam durch Norderstedt-Mitte! Wenn die bunten Laternen die Dunkelheit erhellen und bekannte Martinslieder erklingen, ist es wieder so weit: Die MOORBEK PASSAGE lädt am Freitag, den 13. November 2026, zum traditionellen St. Martin Laternenumzug ein. Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, gemeinsam einen stimmungsvollen Abend zu erleben.

Los geht es um 18:30 Uhr auf dem Parkplatz der MOORBEK PASSAGE hinter dem ALDI-Markt. Dort erzählt St. Martin zunächst seine Geschichte, bevor er den Laternenumzug zum Feuerwehrmuseum begleitet. Hier findet der beliebte Laternenwettbewerb statt, bei dem die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre selbst gebastelten oder mitgebrachten Laternen präsentieren können.

Aufgrund der Baustelle an der Paul-Gerhardt-Kirche führt der Weg in diesem Jahr vom Feuerwehrmuseum wieder zurück zur MOORBEK PASSAGE. Dort wartet auf die kleinen Gäste eine besondere Überraschung: In einer der beiden Holzhütten werden kostenlos Stutenmännchen an die Kinder verteilt. Für die passende Stärkung für Groß und Klein ist ebenfalls gesorgt: Punsch und frisch gegrillte Würstchen laden zum gemütlichen Beisammensein ein.

Wer für den Laternenwettbewerb noch eine kreative Idee umsetzen möchte, hat dazu bereits am Samstag, den 7. November 2026, Gelegenheit. Von 10:00 bis 13:00 Uhr können Kinder in der MOORBEK PASSAGE kostenlos ihre eigene Laterne basteln. So steht einer Teilnahme am Wettbewerb mit einem ganz persönlichen Kunstwerk nichts mehr im Wege.