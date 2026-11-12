Veröffentlicht am 12.11.2026

Norderstedt. Am Dienstag, 17.11., findet von 19 bis 20:30 Uhr wieder ein Treff für Eltern von Kindern mit Behinderung im Mütterzentrum, Kielortring 51 in Norderstedt statt. Dieses Mal steht der Abend unter dem Thema „Leben mit Down-Syndrom – Mehr Kraft und Energie anstatt Ohnmacht“.

Zu Gast ist Susanne Spilker von KIDS Hamburg e.V. Sie selbst ist Mutter eines Kindes mit Trisomie 21 und Stärken-Trainerin für Kinder und Erwachsene. Es wird an diesem Abend Raum gegeben für Austausch, persönliche Erfahrungen und die Frage, wie Eltern im Alltag ihre eigene Kraft und Energie bewahren und stärken können. „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der Lebenshilfe Norderstedt e.V. bei diesem Treffen. Interessierte Eltern und Angehörige können ganz unkompliziert und ohne Anmeldung an diesem Abend bei uns vorbeikommen“, berichtet Clarisa Ferrer vom Vorstand des Mütterzentrums.

Weitere Informationen sind im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Besuchen Sie auch die Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de