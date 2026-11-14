Veröffentlicht am 14.11.2026

Drei Siege gegen starke Konkurrenz, darunter die amtierende Deutsche Meisterschafts-Dritte – Annemarie Kalbe vom TURA Harksheide setzt beim bundesweiten Sichtungsturnier in Mannheim ein dickes Ausrufezeichen!

Am vergangenen Wochenende machte sich Annemarie Kalbe mit dem Hamburger Landeskader U21 auf den Weg nach Mannheim. Dort stand das bundesweite U20-Sichtungsturnier auf dem Programm. Ein wichtiger Wettkampf, denn hier trifft sich die deutsche Nachwuchsspitze, um sich miteinander zu messen. Gleichzeitig ist das Turnier eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften im kommenden März.

In der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm erwischte Annemarie zunächst einen etwas verschlafenen Start und musste sich in ihrem Auftaktkampf geschlagen geben. Doch wer Annemarie kennt, weiß: Abschreiben sollte man sie deshalb noch lange nicht!

Nach diesem kleinen Weckruf fand sie immer besser ins Turnier und legte eine beeindruckende Siegesserie hin. Gleich drei Kämpfe in Folge entschied sie souverän für sich. Besonders bemerkenswert: Zu ihren bezwungenen Gegnerinnen gehörte auch die amtierende Drittplatzierte der Deutschen Meisterschaften. Ein Erfolg, der sich wirklich sehen lassen kann!

Damit hat Annemarie eindrucksvoll gezeigt, dass sie auch auf nationaler Ebene ganz vorne mitmischen kann. Und die kommenden Deutschen Meisterschaften im März dürfen nach dieser Leistung durchaus mit Spannung erwartet werden.

Doch es gibt noch eine ganz besondere Randnotiz, die den Erfolg in Mannheim zusätzlich vergoldet: Der letzte Medaillenerfolg eines TURA-Judoka bei diesem bundesweiten Sichtungsturnier liegt inzwischen gut 25 Jahre zurück! Annemarie hat also nicht nur persönlich einen starken Wettkampf abgeliefert, sondern auch ein kleines Stück TURA-Judo-Geschichte geschrieben.

Die Judo-Abteilung des TURA Harksheide gratuliert Annemarie herzlich zu dieser tollen Leistung! Drei Siege, ein Erfolg gegen die nationale Spitze und beste Aussichten für die kommenden Monate – so darf es gerne weitergehen. Wir drücken schon jetzt die Daumen für die Deutschen Meisterschaften im März!