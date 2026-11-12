Veröffentlicht am 12.11.2026

Norderstedt. Der Volkstrauertag 2026 am 15. November steht im Zeichen des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewalt. Mehr als 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern wir an die Millionen Menschen, die durch Krieg, Verfolgung und Terror ihr Leben verloren haben. Der Volkstrauertag bietet die Gelegenheit, gemeinsam der Opfer aller Nationen zu gedenken – der Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Terrorismus, Extremismus und Hass. Ebenso erinnern wir an all jene, die aufgrund ihrer Herkunft, Religion, politischen Überzeugung oder ihrer geschlechtlichen beziehungsweise sexuellen Identität verfolgt und entrechtet wurden. Ihr Andenken mahnt uns, die Werte von Frieden, Freiheit und Menschenwürde zu wahren.

Die Erinnerung an Krieg und Verfolgung weiterzugeben, wird mit zunehmendem Abstand zum Ende des Zweiten Weltkriegs immer wichtiger. Gerade angesichts der anhaltenden Kriege und Konflikte unserer Zeit zeigt sich, wie zerbrechlich Frieden ist und wie wichtig es bleibt, ihn zu schützen und zu bewahren. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gewalt im Nahen Osten machen deutlich, dass Krieg und seine Folgen auch heute für Millionen von Menschen bittere Realität sind.

Die Stadt Norderstedt lädt daher herzlich ein, an den Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag teilzunehmen und gemeinsam ein Zeichen für Frieden, internationale Verständigung und ein friedliches Zusammenleben zu setzen, denn es ist nicht nur ein Tag des stillen Erinnerns, sondern auch ein Appell an uns alle, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Lassen Sie uns der Opfer gedenken und zugleich für Frieden, Freiheit und Versöhnung eintreten.

Die Hauptveranstaltung zum Volkstrauertag findet am 15. November 2026 ab ca. 10.50 Uhr am Mahnmal der Kirchengemeinde Friedrichsgabe Bahnhofstraße 80, 22844 Norderstedt, nachdem Gottesdienst statt. Die weiteren Kranzniederlegungen finden an folgenden Mahnmalen nach den entsprechenden Gottesdiensten statt:

▪ Mahnmal Friedhof Garstedt 11.15 ▪ Mahnmal Friedhof Glashütte 11.15 ▪ Mahnmal Friedhof Harksheide 11.15