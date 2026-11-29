Veröffentlicht am 29.11.2026

Norderstedt. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür – und damit eine schöne Gelegenheit, gemeinsam kreativ zu werden! Beim Weihnachtsbasteln können kleine Künstlerinnen und Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Mit bunten Materialien und natürlich jeder Menge Weihnachtsfreude entstehen schöne Weihnachtgeschenke für Freunde und Familie.

Das Bastelangebot richtet sich an Kinder ab fünf Jahren und bietet eine schöne Möglichkeit, sich gemeinsam auf Weihnachten einzustimmen.

Am Montag, den 14.12.2026 (16 bis 18 Uhr), findet in der Stadtbücherei Norderstedt Mitte das weihnachtliche Basteln statt.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dadurch können kurze Wartezeiten entstehen.