Veröffentlicht am 17.11.2026

Norderstedt – Am Freitag, 4. Dezember 2026, ab 16 Uhr nimmt Mathias Lück sein Publikum mit auf eine Reise durch seine ganz persönliche Winterwelt. Als echtes Winterkind fühlt er sich in der kalten Jahreszeit besonders wohl und er hat kuriose Geschichten und musikalische Überraschungen im Gepäck.

Was geschieht, wenn der Nikolaus plötzlich ohne seinen Socken dasteht? Warum geben Schneeeulen manchmal ungewöhnliche Laute von sich? Und lässt sich ein Weihnachtsgedicht tatsächlich in einen Rocksong verwandeln? Gemeinsam gilt es, diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund zu gehen.

Die Veranstaltung findet in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, statt. Der Eintritt beträgt 2,00 € für Kinder, 3,00 € für Erwachsene und 1,00 € ermäßigt mit Büchereikarte. Der Vorverkauf beginnt am 19. November 2026 am Veranstaltungsort.