Veröffentlicht am 20.11.2026

Quickborn. Jimmy hört zu. Ganz geduldig, ohne zu unterbrechen und ohne zu bewerten. Ob ein Wort mal nicht auf Anhieb gelingt oder ein Satz etwas holprig klingt, stört den freundlichen Vierbeiner überhaupt nicht. Und genau das macht ihn zu einem ganz besonderen Zuhörer. Ab Freitag, 8. Januar 2027, können Kinder in der Stadtbücherei Quickborn wieder gemeinsam mit Vorlesehund Jimmy das Lesen üben. Für die neue Runde sind noch Plätze frei.

Nicht jedem Kind fällt das Lesen leicht. Manchmal fehlt der Mut, laut vorzulesen, manchmal die Übung oder einfach das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Hier kommt Jimmy ins Spiel. Der ausgebildete Vorlese- und Therapiebegleithund hat gemeinsam mit seiner Besitzerin Inga Steinkopf schon viele Jahre Erfahrung darin, Kinder beim Lesenlernen zu begleiten. Er schenkt ihnen etwas besonders Wertvolles: Zeit, Ruhe und seine ungeteilte Aufmerksamkeit.

In dieser entspannten Atmosphäre dürfen Kinder Fehler machen, schwierige Wörter noch einmal versuchen und ganz in ihrem eigenen Tempo lesen. Ohne Leistungsdruck wächst so mit jeder Geschichte nicht nur die Lesefähigkeit, sondern auch das Selbstvertrauen. Und aus anfänglicher Unsicherheit kann nach und nach echte Freude am Lesen werden.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Kinder der zweiten bis sechsten Klasse. Das Lesetraining findet freitags zwischen 15.30 und 17.30 Uhr statt. Jedes Kind erhält zehn Einzeltermine von jeweils 20 Minuten – Zeit nur für sich, Jimmy und die eigene Lieblingsgeschichte.

Eltern können ihre Kinder ab sofort telefonisch unter 04106 611470 oder per E-Mail an stadtbuecherei@quickborn.de anmelden.

Die Stadtbücherei Quickborn befindet sich in der Bahnhofstraße 100 im Forum, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtbuecherei-quickborn.de.

Foto: Ein geduldiger Zuhörer auf vier Pfoten: Vorlesehund Jimmy freut sich auf Kinder, die ihm in der Stadtbücherei Quickborn ihre Geschichten vorlesen. © Inga Steinkopf