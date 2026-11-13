Veröffentlicht am 13.11.2026

Quickborn. Festliche Trompeten, barocke Klassiker und moderne Klangwelten: Die Musikschule der Stadt Quickborn eröffnet die Adventszeit mit ihrem Konzert „Ein Licht, viele Klänge“ am Samstag, 28. November, um 17 Uhr im Artur-Grenz-Saal. Der Eintritt ist frei.

Das Orchester und verschiedene Ensembles der Musikschule nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte, von der festlichen Musik des Barocks bis zu berührenden Melodien der Gegenwart.

Auf dem Programm stehen unter anderem Corellis Sonate für zwei Trompeten und Orchester, der berühmte Kanon von Johann Pachelbel und Auszüge aus Kantaten von Johann Sebastian Bach. Mit modernen Kompositionen wie „Adiemus“, „Experience“ von Ludovico Einaudi und „Winter Mood“ zeigt die Musikschule, wie vielseitig und zeitlos Musik sein kann.

Zum Abschluss tritt der Kinderchor der Goetheschule gemeinsam mit dem Orchester auf und stimmt mit zwei Liedern auf den Nikolaustag ein.

Hinter dem Konzert stecken viele Übungsstunden und gemeinsame Proben. Für die jungen und erwachsenen Musikerinnen und Musiker ist der Auftritt eine Gelegenheit, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Die Stadt Quickborn lädt alle Musikbegeisterten ein, sich eine kleine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel zu gönnen.

Samstag, 28. November, 17 Uhr, Artur-Grenz-Saal, Quickborn. Eintritt frei, die Mitwirkenden freuen sich über Spenden.

Quelle: Musikschule der Stadt Quickborn