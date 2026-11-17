Veröffentlicht am 17.11.2026

Quickborn. Beim „Adventszauber" in der Stadtbücherei Quickborn wird es am Freitag, 27. November 2026, gemütlich und vorweihnachtlich. Gemeinsam mit dem Handarbeitstreff „Strick & Schnack" lädt die Stadtbücherei ab 10.30 Uhr zu einem großen Strickwarenverkauf für den guten Zweck ein. Am Nachmittag ergänzen weihnachtliche Mitmachaktionen für Kinder das Programm.

Ob wärmende Winteraccessoires, liebevoll gestaltete Lesezeichen oder fantasievolle Amigurumis – die kleinen gehäkelten Figuren eignen sich ebenso als Weihnachtsgeschenk wie als besondere Dekoration. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf werden für gemeinnützige Zwecke gespendet.

Der Handarbeitstreff „Strick & Schnack" wurde 2022 von Annegret Scheliga gegründet und erfreut sich seither wachsender Beliebtheit. Mit ihren selbst gefertigten Handarbeiten haben die Mitglieder bereits insgesamt 6.500 Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt.

Ein besonderer Moment erwartet die Besucherinnen und Besucher um 16 Uhr: Bei einer feierlichen Scheckübergabe spendet der Handarbeitstreff jeweils 500 Euro an das Kinderhilfswerk Quickborn e. V., vertreten durch Marvin de Vries, und den Quickborner Tisch, vertreten durch Christian Rohde. Interessierte sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Bereits ab 15 Uhr bietet das Team der Stadtbücherei zwei kostenlose Weihnachtsaktionen an. Kinder ab drei Jahren können beim weihnachtlichen Vorlesen in stimmungsvolle Geschichten eintauchen. Beim Adventsbasteln entstehen individuelle Weihnachtskarten und selbst gestalteter Christbaumschmuck.

Mit dem Adventszauber möchten die Stadtbücherei und der Handarbeitstreff gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen und zugleich zeigen, wie viel Gutes aus gemeinschaftlichem Engagement entstehen kann.

Veranstaltungsort: Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100 (Forum), direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04106 611470.

Foto: Mit viel Herz und handgemachten Geschenkideen: Annegret Scheliga, Gründerin des Handarbeitstreffs „Strick & Schnack", lädt am 27. November zum Adventszauber in die Stadtbücherei Quickborn ein. Foto: Stadtbücherei Quickborn / Handarbeitstreff „Strick & Schnack"