Veröffentlicht am 14.11.2026

Der Ausbau der AKN-Strecke zur künftigen S-Bahn schreitet weiter voran. Dafür sind allerdings noch einmal Einschränkungen notwendig: Von Montag, 16. November, 4 Uhr, bis Sonntag, 22. November, 4 Uhr, wird die Linie A1 zwischen Ulzburg Süd und Hamburg-Eidelstedt vollständig gesperrt. Die Stadt Quickborn weist erneut auf den Schienenersatzverkehr hin. Zugleich gibt es gute Nachrichten für die Fahrgäste: Zusätzliche Gelenkbusse und kurzfristig einsetzbare Reservefahrzeuge sollen insbesondere im Berufs- und Schülerverkehr für Entlastung sorgen.

Bürgermeister Thomas Beckmann hatte sich angesichts der Erfahrungen mit früheren Streckensperrungen erneut für einen leistungsfähigen Ersatzverkehr eingesetzt. Vor allem morgens, wenn zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Berufspendler unterwegs sind, sollen ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Überfüllte Busse und lange Wartezeiten sollen möglichst vermieden werden.

Die AKN startet deshalb am Montagmorgen mit einem Testlauf: In den Hauptverkehrszeiten kommen Gelenkbusse zum Einsatz. Zusätzlich stehen in unmittelbarer Nähe Reservebusse bereit, die bei Bedarf kurzfristig einspringen können. Sollte sich bereits am Montag zeigen, dass weitere Kapazitäten benötigt werden, sollen diese Verstärkerbusse auch während der gesamten Sperrwoche eingesetzt werden.

Darüber hinaus hat die AKN ein anderes Busunternehmen mit dem Ersatzverkehr beauftragt. Nachdem es bei früheren Sperrungen zu Problemen gekommen war, setzt die AKN nun auf einen Dienstleister, mit dem sie bereits gute Erfahrungen gemacht hat. Damit sollen die Abläufe zuverlässiger und die Fahrten für die Fahrgäste besser planbar werden.

„Wir wissen, wie sehr die wiederholten Sperrungen unsere Pendlerinnen und Pendler und insbesondere die Schülerinnen und Schüler belasten. Deshalb haben wir uns erneut mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass gerade zu den Stoßzeiten ausreichend Busse bereitstehen. Ich freue mich, dass die AKN hier reagiert hat, und danke dem Unternehmen für die konstruktive Zusammenarbeit. Entscheidend ist jetzt, dass die zusätzlichen Kapazitäten im Alltag auch tatsächlich ankommen", sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Während der Vollsperrung verkehren die Ersatzbusse zwischen Quickborn und Eidelstedt montags bis freitags zu den Hauptverkehrszeiten im Zehn-Minuten-Takt. Die AKN rechnet mit einer Fahrzeitverlängerung von rund 30 Minuten.

Die Sperrung wird zugleich genutzt, um mehrere notwendige Bauarbeiten zu bündeln. Im Bahnhof Bönningstedt werden zwei Weichen ausgetauscht, während in Quickborn die Arbeiten an der Oberleitungsanlage abgeschlossen werden. Hinzu kommen Vegetationsarbeiten im Hamburger Streckenabschnitt. Durch die Zusammenlegung der Maßnahmen sollen weitere Streckensperrungen zu einem späteren Zeitpunkt vermieden werden.

Die bereits bestehende Teilsperrung zwischen Ulzburg Süd und Quickborn dauert noch bis zum 12. Dezember an. Die Stadt empfiehlt allen Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen und Ersatzhaltestellen zu informieren. Fahrpläne und weitere Hinweise veröffentlicht die AKN unter .

Quelle: Stadt Quickborn