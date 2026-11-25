Veröffentlicht am 25.11.2026

Die Freunde der Kammermusik laden am Sonntag, 17. Januar 2027, um 17 Uhr zu ihrem traditionellen Neujahrskonzert ein. Auf dem Programm steht ein Duoabend mit Konrad Elser (Klarinette) und Nikolaus Friedrich (Klavier). Zu hören sind Werke von Debussy, Saint-Saëns, Poulenc, Brahms und Berg. Bereits ab 16 Uhr sind die Gäste eingeladen, gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen.

Unter dem Titel „Von Paris nach Wien“ verbindet der Abend zwei Musikmetropolen. Dass Johannes Brahms überhaupt noch einmal für die Klarinette schrieb, ist dem Klarinettisten Richard Mühlfeld zu verdanken. Brahms hatte sich eigentlich schon aus dem Komponieren zurückgezogen. Mühlfelds Spiel beeindruckte ihn jedoch so sehr, dass er in seiner Wahlheimat Wien noch ein Klarinettentrio, ein Klarinettenquintett und zwei Klarinettensonaten komponierte. In Wien wirkte auch der Österreicher Alban Berg.

Über Jahrhunderte war Wien das kompositorische Zentrum Europas. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich dann Paris zu einer Hochburg der Kulturschaffenden. Neben bedeutenden Schriftstellern und Malern komponierten dort auch Claude Debussy, Camille Saint-Saëns und Francis Poulenc ihre Werke und brachten sie zur Uraufführung. Ihr eigener französischer Klang bildet im ersten Teil des Konzerts einen vielseitigen Kontrast zur „Wiener Konzerthälfte“ nach der Pause.

Der Eintritt kostet 25 Euro, Mitglieder zahlen 20 Euro. Karten gibt es per E-Mail an vorverkauf@kammermusik-quickborn.de und unter Telefon 0163 – 161 25 83. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.