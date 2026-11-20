Veröffentlicht am 20.11.2026

Quickborn. Geschlossen, motiviert und mit klaren Zielen: Die CDU Quickborn hat bei ihrer Klausurtagung am 6. und 7. November die politischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre festgelegt und Eike Kuhrcke als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2028 aufgestellt.

Zwei Tage lang hat sich die CDU Quickborn intensiv mit der Zukunft unserer Stadt beschäftigt. Im Mittelpunkt standen die bisherigen Entwicklungen, aktuelle Herausforderungen und die Frage, wie Quickborn in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickelt werden kann.

Dabei ging es nicht nur darum, bestehende Positionen zu überprüfen, sondern auch neue Impulse zu setzen und konkrete politische Ziele für die Zukunft zu formulieren.

Eine zentrale Entscheidung der Klausurtagung betrifft die Bürgermeisterwahl 2028: Eike Kuhrcke ist der Kandidat der CDU Quickborn für das Amt des Bürgermeisters. Mit seiner Aufstellung hat die CDU frühzeitig eine wichtige personelle Weichenstellung vorgenommen.

„Wir wollen die Zukunft Quickborns aktiv gestalten und nicht nur auf Entwicklungen reagieren. Dafür brauchen wir klare Ziele, neue Ideen und Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, war die gemeinsame Botschaft der Klausurtagung.

Mit Eike Kuhrcke an der Spitze geht die CDU Quickborn geschlossen und mit Zuversicht in die kommenden Jahre. Die kommenden Monate sollen genutzt werden, um die politischen Schwerpunkte weiter auszuarbeiten und konkrete Perspektiven für die Entwicklung unserer Stadt aufzuzeigen.