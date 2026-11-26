Veröffentlicht am 26.11.2026

Quickborn. Der bekannte Weihnachtswichtel Klaas zieht vom 1. bis 22. Dezember wieder in die Stadtbücherei ein. In diesem Jahr bekommt er dabei sogar tatkräftige Unterstützung: Seine Weihnachtswichtel-Frau Tilda begleitet ihn und hat jede Menge weihnachtliche Ideen im Gepäck.

Die beiden haben sich für die Vorweihnachtszeit so einiges einfallen lassen. Wenn die Stadtbücherei ihre Türen schließt und es ruhig wird, werden Klaas und Tilda nämlich erst richtig aktiv: Nacht für Nacht treiben sie Schabernack, backen Kekse, basteln kleine Überraschungen oder bereiten die eine oder andere lustige Aktion vor. Was die beiden wohl diesmal aushecken? Und was werden die Besucherinnen und Besucher am nächsten Tag entdecken? Eines ist sicher: Mit Klaas und Tilda wird es garantiert nicht langweilig.

Was sich die beiden Weihnachtswichtel für jeden Tag überlegt haben, können kleine und große Besucherinnen und Besucher bei einem Besuch in der Stadtbücherei entdecken.

Die Teilnahme an dem Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Stadtbücherei Quickborn befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum), direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 04106/611470 oder auf der Internetseite www.stadtbuecherei-quickborn.de.

Zeitraum: 1. bis 22. Dezember

1. bis 22. Dezember Ort: Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100 (Forum)

Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100 (Forum) Veranstalter: Stadtbücherei Quickborn

Stadtbücherei Quickborn Teilnahme: kostenlos, keine Anmeldung erforderlich

kostenlos, keine Anmeldung erforderlich Informationen: Telefon 04106/611470, www.stadtbuecherei-quickborn.de

Foto: Vom 1. bis zum 22. Dezember treiben die Weihnachtswichtel Klaas und Tilda nachts ihren Schabernack in der Stadtbücherei Quickborn und überraschen die Besucherinnen und Besucher jeden Tag mit neuen Aktionen und Entdeckungen. Stadtbücherei Quickborn