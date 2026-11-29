Veröffentlicht am 29.11.2026

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität können schon wenige Meter Fußweg eine Herausforderung sein. Was viele vielleicht nicht wissen: Trotz der versenkbaren Poller am Rathausplatz besteht die Möglichkeit, bei Bedarf mit dem Auto direkt bis vor das Quickborner Rathaus zu fahren. Das funktioniert ganz unkompliziert. Das Team am Empfang hilft gerne weiter.

So funktioniert die Zufahrt – Schritt für Schritt

1. Heranfahren und klingeln

An der Sprechsäule vor der Zufahrt zum Rathausplatz anhalten und klingeln. Der Empfang des Rathauses meldet sich über die Gegensprechanlage.

2. Das Anliegen schildern

Kurz erklären, dass aufgrund einer Mobilitätseinschränkung die Zufahrt bis vor das Rathaus benötigt wird.

3. Vorfahren und auf Grün warten

Nach Aufforderung bis an die Poller heranfahren und auf die Ampel auf der linken Seite achten. Die Mitarbeitenden am Empfang senken die Poller ab. Sobald die Ampel Grün zeigt, kann das Fahrzeug sicher passieren.

4. Direkt vor dem Rathaus aussteigen

Nun kann das Fahrzeug im Schritttempo bis vor das Rathaus fahren, um Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.

5. Den Rathausplatz verlassen

Bei der Ausfahrt langsam an die Poller heranfahren. Diese senken sich automatisch ab. Sobald sie vollständig im Boden versenkt sind, ist die Durchfahrt möglich.

Sicherheit und Erreichbarkeit miteinander verbinden

Die hydraulisch versenkbaren Poller regeln seit Herbst 2025 die Zufahrt zum Rathausplatz. Sie verhindern unbefugtes Befahren und Parken, halten die Feuerwehrzufahrt frei und schützen die Besucherinnen und Besucher des Rathauses und des Wochenmarktes. Zudem dienen sie dem präventiven Schutz vor Fahrzeugangriffen.

Ob mit Rollator, Rollstuhl oder aufgrund anderer gesundheitlicher Einschränkungen: Die Stadt Quickborn ermutigt Menschen mit eingeschränkter Mobilität ausdrücklich, die Zufahrtsmöglichkeit bei Bedarf zu nutzen. Auch Angehörige und Begleitpersonen, die Betroffene zum Rathaus bringen, können die Zufahrt anfragen.

Kontakt und Öffnungszeiten

Stadt Quickborn

Rathausplatz 1, 25451 Quickborn

Telefon: 04106/611-0

Internet: www.quickborn.de