Veröffentlicht am 19.11.2026

Quickborn. Zur feierlichen Zertifikatsverleihung der Schülerinnen und Schüler in der Comenius-Schule luden der Rotary Club Quickborn (RCQ) als lokaler Förderinitiator und die umsetzende Phase BE gGmbH am 10.11.2026 ein. Zur Verleihung waren nicht nur die Jugendlichen mit ihren Eltern gekommen, auch Bürgervorsteherin Annabell Krämer, Bürgermeister Beckmann, Schulleiter Prinz und Frau Böttcher als Vertreterin der Agentur für Arbeit Elmshorn waren zugegen, um den Ehrentag gemeinsam mit den SchülerInnen zu feiern.

Acht Schülerinnen und Schüler der Comenius-Schule in Quickborn nahmen erfolgreich am Sommercamp 2026 teil.

Anlass war das 3-wöchige Sommercamp in Rotenburg an der Wümme im August 2026, das vom Rotary Club Quickborn bereits im vergangenen Jahr für Quickborner SchülerInnen ermöglicht wurde und Teil der bundesweiten Sommerakademie-Initiative der Phase BE ist. Das Sommercamp ist die erste intensive Phase eines Jahresprogramms, das bis zum ersten Schulabschluss mit regelmäßiger Begleitung im Schuljahr fortgesetzt wird. Ziel des Programms ist es, junge Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken, ihre Berufsvorstellungen zu festigen und sie fit zu machen für die Berufswahl nach dem erfolgreichen Schulabschluss.

In ihrer Begrüßungsrede bedankte sich die RCQ-Projektleiterin Christine Grumbach im Namen des Rotary Club Quickborn insbesondere bei der Arbeitsagentur Elmshorn, der Rotary Foundation, der Rotary Quickborn Stiftung und allen privaten Spendern. Dank einer großzügigen Zuwendung aus einem von der Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein verwalteten Stiftungsfonds konnten zudem zwei Schüler an dem Projekt teilnehmen. Ohne diese vielfältige und engagierte finanzielle Unterstützung wäre das Projekt nicht realisierbar.

Durch die Veranstaltung in der Comeniusschule führte Maren Voßhage-Zehnder, Gründerin und Geschäftsführerin der Phase BE gGmbH - sie ordnete auch die Zertifikate ein, die den Jugendlichen auf ihrem Weg helfen sollen. Die Förderung des Selbstvertrauens und der realistischen Selbsteinschätzung sind feste Bestandteile der Sommerakademie. So können sie neben der schulischen Entwicklung und der Auseinandersetzung mit der beruflichen Zukunft über ihre Grenzen gehen und als Persönlichkeiten wachsen. Das Zertifikat zeichnet die Jugendlichen mit ihren individuellen Kompetenzen aus und wird nach ihrem Schulabschluss ein wichtiges Dokument im Bewerbungsprozess sein.

Die Verleihung der Zertifikate an die Schülerinnen und Schüler übernahm Frau Gabka, die die jungen Menschen als Teil des großen pädagogischen Teams von Phase BE durch die drei Wochen begleitet hatte.

Und wie sahen die SchülerInnen ihre Erfahrungen? Alle waren begeistert vom Sommercamp. Im Namen aller bedankten sich zwei Schülerinnen in einer Rede für die Unterstützung: „Heute sind wir selbstbewusster, wissen um unsere Stärken und Schwächen, haben Vorstellungen, was wir im Beruf anstreben wollen, und sind fit für unseren anstehenden Schulabschluss.“

„Wir gehen davon aus, dass alle teilnehmenden SchülerInnen am Sommercamp 2026 den Schulabschluss ebenfalls schaffen und fit sind für einen erfolgreichen Start in ihr Berufsleben“, betonte auch Schulleiter Nils Prinz in seiner Begrüßungsrede.

Bürgermeister Thomas Beckmann betonte, dass es für die Stadt Quickborn ein großes Glück ist, dass es Menschen und Initiativen wie die des Rotary Club Quickborn gibt, die sich mit viel Herzblut für unsere Jugend engagieren. Und an die Jugendlichen gerichtet: „Jeder junge Mensch verdient eine Chance, seinen eigenen Weg zu finden. Und manchmal braucht es dafür jemanden, der sagt: ‚Ich glaube an dich. Versuch es. Du kannst mehr, als du vielleicht selbst denkst.‘“

Das Konzept der Sommerakademie wurde an der Leuphana Universität in Lüneburg entwickelt und von Maren Voßhage-Zehnder über zehn Jahre bundesweit skaliert, bis daraus schließlich die eigenständige Phase BE gGmbH entstand. Schon in dieser Zeit gehörten Rotarier zu den wichtigen Partnern:

Rotarier Rüdiger Lang, Schirmherr und lokaler Impulsgeber dieses Projektes, stieß von 2013 bis 2015 gemeinsam mit weiteren Rotary Clubs in Schleswig-Holstein und Hamburg eine erfolgreiche Kooperation mit der Leuphana an. In diesen drei Jahren nahmen 130 Schüler am Rotary-Sommercamp teil – 125 von ihnen erreichten den Abschluss und besuchten danach weiterführende Schulen oder gingen direkt in die Ausbildung.

Voller Zuversicht blicken auch die Jugendlichen aus dem Sommercamp ihrem Hauptschulabschluss im Sommer 2027 entgegen. RCQ-Projektleiterin Christine Grumbach würdigte die hervorragenden Fortschritte der SchülerInnen, denn „der Schulabschluss ist ein wichtiger Meilenstein für die berufliche Entwicklung. Das Projekt ist für uns alle eine Herzensangelegenheit, da wir damit in die Jugend und deren Zukunft investieren.“