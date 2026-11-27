Veröffentlicht am 27.11.2026

Quickborn. Sie wollen mitreden, mitgestalten und etwas bewegen. Sie haben Ideen für ihre Stadt, setzen sich für die Interessen Gleichaltriger ein und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Elf junge Menschen wurden in dieser Woche in den neuen Kinder- und Jugendbeirat (KJB) der Stadt Quickborn gewählt. In den kommenden zwei Jahren werden sie die Interessen der Kinder und Jugendlichen gegenüber Politik und Verwaltung vertreten, eigene Ideen einbringen und die Zukunft ihrer Stadt aktiv mitgestalten.

Dass die Beteiligung junger Menschen in Quickborn einen hohen Stellenwert hat, zeigt auch das Wahlergebnis: Insgesamt 936 Kinder und Jugendliche machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch – 219 mehr als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2024. Die Wahlbeteiligung stieg von 21,51 auf 26,88 Prozent. Insgesamt wurden in diesem Jahr 3.383 gültige Einzelstimmen abgegeben, gegenüber 1.929 bei der vergangenen Wahl.

Hinter diesen Zahlen stehen junge Menschen, die sich mit ihrer Stadt, ihren Wünschen und den Möglichkeiten politischer Mitbestimmung auseinandergesetzt haben. Jeder ausgefüllte Wahlzettel ist dabei auch ein Zeichen für gelebte Demokratie.

„Es ist keineswegs selbstverständlich, dass junge Menschen in ihrer Freizeit Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen, sich mit politischen Themen beschäftigen und sich für die Interessen anderer einsetzen. Umso mehr verdient dieses Engagement unsere Anerkennung und Wertschätzung. Demokratie lebt von Menschen, die sich einbringen, die zuhören, diskutieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Unsere Aufgabe als Stadt ist es, jungen Menschen dafür Räume zu eröffnen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Ich gratuliere allen Gewählten ganz herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Dem Kinder- und Jugendbeirat der Wahlperiode 2026 bis 2028 gehören nun elf Mitglieder an. Sie werden in den kommenden zwei Jahren wichtige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die politischen Gremien und die Stadtverwaltung sein. Dabei bringen sie etwas besonders Wertvolles mit: den unmittelbaren Blick junger Menschen auf das Leben in Quickborn.

Ob Freizeitmöglichkeiten, Mobilität, Klimaschutz oder die Gestaltung öffentlicher Räume – Kinder und Jugendliche erleben ihre Stadt aus einer eigenen Perspektive. Ihre Erfahrungen, Wünsche und Ideen sind eine Bereicherung für die kommunalpolitische Arbeit.

Ein besonderer Dank der Stadtjugendpflege gilt den Schulen, die die Wahl mit großem Engagement vorbereitet und begleitet haben. Insbesondere die Quickborner Grundschulen, allen voran die Waldschule, sowie die Comeniusschule haben durch die frühzeitige Information der Schülerinnen und Schüler und die Unterstützung an den Wahlorten einen wichtigen Beitrag geleistet. An den Grundschulen und der Comeniusschule wurde die höchste Wahlbeteiligung verzeichnet. Auch die Möglichkeit zur Stimmabgabe im Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“ wurde genutzt.

„Es ist wunderbar zu erleben, mit welchem Interesse sich Kinder und Jugendliche mit den Möglichkeiten der Mitbestimmung beschäftigen. Mein Dank gilt allen, die kandidiert, gewählt und diese Wahl unterstützt haben. Besonders wertvoll ist die Zusammenarbeit mit den Schulen, die Demokratiebildung bereits früh in ihrem Alltag verankern. Wenn junge Menschen erfahren, dass ihre Meinung zählt und sie tatsächlich etwas verändern können, ist das eine Erfahrung, die sie weit über ihre Schulzeit hinaus begleiten kann“, betont Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse.

Mit der Wahl des Kinder- und Jugendbeirats geht auch eine Verantwortung für Politik und Verwaltung einher. Gemäß § 47f der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sind Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen. Der Kinder- und Jugendbeirat ist dabei ein wichtiges Instrument, aber nicht die einzige Form der Beteiligung.

„Die Verantwortung dafür, dass Kinder und Jugendliche von Anfang an in die sie betreffenden Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden, bleibt bei Politik und Verwaltung. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, jungen Menschen Möglichkeiten der Mitgestaltung zu eröffnen, aktiv auf sie zuzugehen und ihnen zuzuhören. Diese Verantwortung können wir nicht allein den gewählten Mitgliedern des Kinder- und Jugendbeirats übertragen“, unterstreicht Birgit Hesse.

Am Dienstag, 15. Dezember 2026, um 17 Uhr kommt der neu gewählte Kinder- und Jugendbeirat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Die Stadt Quickborn gratuliert allen elf gewählten Mitgliedern herzlich zu ihrem Wahlerfolg und dankt ihnen für ihre Bereitschaft, sich für andere einzusetzen. Zugleich gilt ihr Dank allen Kindern und Jugendlichen, die mit ihrer Stimmabgabe gezeigt haben, dass ihnen die Zukunft ihrer Stadt am Herzen liegt.

Denn junge Menschen sind nicht erst die Gesellschaft von morgen. Sie sind bereits heute ein wichtiger Teil unserer Stadtgesellschaft. Ihre Stimmen verdienen Gehör, ihre Ideen Aufmerksamkeit und ihr Engagement unsere Unterstützung.

Foto: Mitreden, mitgestalten, Verantwortung übernehmen: Junge Menschen engagieren sich im Kinder- und Jugendbeirat für die Interessen ihrer Generation und die Zukunft Quickborns. Elf junge Stimmen für Quickborn: Das Wahlplakat zeigt die Mitglieder des neu gewählten Kinder- und Jugendbeirats für die Wahlperiode 2026 bis 2028 mit ihren jeweiligen Wahlergebnissen. Stadt Quickborn