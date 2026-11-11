Veröffentlicht am 11.11.2026

Quickborn/NORDGATE. Steigende Energiekosten, neue gesetzliche Anforderungen und notwendige Investitionen stellen viele Unternehmen vor) Herausforderungen. Doch wo liegen die größten Einsparpotenziale? Welche Maßnahmen) rechnen sich? Und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Antworten auf diese Fragen bietet das Fachforum „Mehr Effizienz im Unternehmen: Energie clever einsetzen“ am 2. Dezember) 2026 in Quickborn.

„Energieeffizienz ist längst mehr als eine Frage der Nachhaltigkeit. Sie ist ein handfester) Wettbewerbsfaktor für unsere Unternehmen. Wer Energie clever einsetzt, spart Kosten und) stärkt seinen Standort. Mit unserem Fachforum wollen wir zeigen, dass oft schon konkrete,) überschaubare Maßnahmen viel bewirken können. Deshalb unsere Einladung an die) Unternehmen in unserer Region: Nutzen Sie die Gelegenheit, informieren Sie sich und) bringen Sie Ihre Fragen mit“, sagt Keno Kramer, Sprecher der Kooperation NORDGATE.

Das NORDGATE Fachforum in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) bietet praxisnahe Impulse zu drei) zentralen Handlungsfeldern:

• Energieverbräuche verstehen, Einsparpotenziale nutzen: Karolina Herbus von der) WTSH zeigt, wie Unternehmen ihre Energieverbräuche analysieren,) Effizienzpotenziale erkennen und passende Förder- und Unterstützungsangebote) nutzen können. • Gewerbeimmobilien der Zukunft – sanieren oder neu bauen? Sebastian Bensch und Ralph Schriever von der Ö-Haus GmbH erläutern, worauf Unternehmen bei) Investitionsentscheidungen achten sollten und wie sich energetische) Modernisierungen wirtschaftlich planen lassen. • Heizungsmodernisierung – Gesetzgebung, Förderung und praktische Lösungen: David-André Echelmeyer von Weishaupt SE informiert über aktuelle gesetzliche) Rahmenbedingungen, Fördermöglichkeiten und technische Lösungen.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Lösungen, mit denen Betriebe ihren Energieverbrauch optimieren, Kosten reduzieren und Investitionen zukunftssicher planen können.)

Ein besonderer Programmpunkt ist die anschließende optionale Betriebsbesichtigung bei Weishaupt in Quickborn. Hier erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die Praxis. Darüber) hinaus bietet die Veranstaltung Gelegenheit, mit Fachleuten und anderen Unternehmen ins) Gespräch zu kommen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Zum Auftakt begrüßt Quickborns Bürgermeister Thomas Beckmann die Gäste und stellt die Wirtschaftsregion NORDGATE) vor.

Jetzt anmelden und Wissensvorsprung sichern: Das Fachforum richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die ihren Energieeinsatz wirtschaftlicher gestalten, Investitionen vorbereiten oder sich über aktuelle Fördermöglichkeiten informieren möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze jedoch begrenzt. NORDGATE ruft Unternehmen ausdrücklich dazu auf, das Informations- und Netzwerkangebot zu nutzen und sich rechtzeitig anzumelden.

NORDGATE Fachforum Titel: Mehr Effizienz im Unternehmen: Energie clever einsetzen Termin: Mittwoch, 2. Dezember 2026 Uhrzeit: 14:00 bis ca. 17:15 Uhr Ort: Weishaupt SE, Auf dem Halenberg 10, 25451 Quickborn

Veranstalter: NORDGATE und WTSH GmbH Anmeldeschluss: 25. November 2026 Teilnahme: Kostenfrei, begrenzte Plätze Anmeldung: www.nordgate.de/einladung-energieffizienz Weitere Informationen: www.nordgate.de