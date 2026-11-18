Veröffentlicht am 18.11.2026

Quickborn. Ein mittelalterliches Berlin, in dem die Menschen nicht altern, eine geheimnisvolle magische Kuppel und eine Liebe zwischen zwei Welten: Mit ihrem Roman „NEW LENDT Berlin" entführt Autorin Caro Sand ihr Publikum auf eine fantastische Zeitreise. Die Stadtbücherei Quickborn lädt für Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr zu einer Lesung ein. Der Eintritt ist frei.

Seit dem Jahr 1372 leben die Menschen in einem mittelalterlichen Berlin unter einer magischen Kuppel, die ihnen ewiges Leben ermöglicht. Doch dieses Wunder hat seinen Preis: Um die schützende Kuppel aufrechtzuerhalten, muss Adrian regelmäßig die Sicherheit seiner Welt verlassen und eine kostbare Substanz beschaffen. Als ihm die junge Liv aus dem heutigen Berlin ins 14. Jahrhundert folgt, gerät nicht nur das Schicksal einer ganzen Welt ins Wanken. Auch Adrians Gefühle werden auf eine unerwartete Probe gestellt.

Die in Schleswig-Holstein lebende Autorin Caro Sand ist in den Welten der Fantasy und Urban Fantasy zu Hause. In ihren Geschichten verbindet sie Vergangenheit und Gegenwart, lässt Parallelwelten entstehen und öffnet geheimnisvolle Pforten zwischen unterschiedlichen Wirklichkeiten. Inspiration findet sie unter anderem auf Wikinger- und Mittelaltermärkten, die sie in ihrer Freizeit gerne besucht. Ihre Verbundenheit zur Natur lebt sie auch beruflich als Waldpädagogin aus.

Mit der Lesung bietet die Stadtbücherei sowohl eingefleischten Fantasy-Fans als auch Neugierigen, die das Genre kennenlernen möchten, Gelegenheit, in eine außergewöhnliche Geschichte einzutauchen und mit der Autorin auf literarische Zeitreise zu gehen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100 (Forum), direkt am Forumsplatz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04106/611-470.

Foto: Autorin Caro Sand entführt ihr Publikum am 26. November in der Stadtbücherei Quickborn mit ihrem Roman „NEW LENDT Berlin" in eine geheimnisvolle Welt zwischen Mittelalter und Gegenwart. Foto: Caro Sand