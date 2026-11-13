Veröffentlicht am 13.11.2026

Als eine Anwohnerin schildert, wie dicht die Flugzeuge in den späten Abendstunden über die Häuser ziehen, gibt es Beifall. Die Belastung durch den Hamburger Flughafen bewegt die Menschen. Das zeigte der Bürgerdialog der Fluglärmschutzkommission am Mittwoch, 11. November, im Landhaus Schadendorf in Hasloh. Rund 60 Menschen aus Hasloh, Quickborn und der Umgebung waren gekommen – mit Fragen, spürbarem Unmut und dem Wunsch, gehört zu werden.

Besonders die späten Abendstunden bewegten das Publikum. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner berichteten, dass sie den Flugverkehr ab 21 oder 22 Uhr als besonders dicht wahrnehmen. Auch die Starts und Landungen am frühen Morgen, die Verteilung der Flugrouten und der Zugang zu Schallschutzmaßnahmen wurden kritisch hinterfragt. Eine Bürgerin machte deutlich: Niemand wolle den Flughafen grundsätzlich infrage stellen. Es gehe um Rücksicht auf die Menschen, die unter den Einflugschneisen leben. Wiederholt gab es Beifall für diese Forderungen.

Die Beteiligten der Fluglärmschutzkommission stellten sich den Fragen und erläuterten die geltenden Regeln. Der reguläre Flugbetrieb in Hamburg ist von 6 bis 23 Uhr erlaubt. Bis Mitternacht dürfen unter bestimmten Voraussetzungen nachweisbar unvermeidbar verspätete Flüge des Linien- und regelmäßigen Pauschalreiseverkehrs abgewickelt werden. Danach gelten eng begrenzte Ausnahmen, etwa für medizinische Hilfsflüge. 2025 wurden zwischen 22 und 6 Uhr insgesamt 7.479 Flugbewegungen gezählt, davon 6.563 zwischen 22 und 23 Uhr und 130 nach Mitternacht. Die Zahl der erfassten Verspätungen zwischen 23 und 24 Uhr sank von 987 im Jahr 2024 auf 756 im Jahr 2025. Insgesamt gab es 2025 rund 127.000 Flugbewegungen – gegenüber rund 170.000 im Jahr 2017.

Doch Zahlen allein beantworteten die Fragen der Betroffenen nicht. Warum konzentriert sich der Verkehr zu bestimmten Zeiten? Weshalb werden andere Flugrouten nicht stärker genutzt? Warum endet die Schallschutzförderung manchmal schon nach ein paar Häusern, obwohl der Lärm dort noch genauso hoch ist? Auch Vorschläge für wirksamere Anreize gegen späte Flüge wurden vorgebracht. Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Flughafen und Fluglärmschutz erläuterten technische, rechtliche und betriebliche Grenzen. Nicht jede Antwort überzeugte das Publikum. Gerade deshalb war es wichtig, dass die Anliegen offen ausgesprochen und für die weitere Kommissionsarbeit protokolliert wurden.

Die Vorsitzende Dr. Bettina Schomburg betonte den Wert des Austauschs. Die Kommission, in der auch viele ehrenamtlich Engagierte vertreten sind, berät Behörden und Flugsicherung, entscheidet aber nicht selbst über Flugrouten oder Betriebszeiten. Manfred Quade, Vertreter des Kreises Pinneberg und stellvertretender Vorsitzender, ermutigte die Anwesenden ausdrücklich, Beschwerden und Anregungen einzureichen. Moderatorin Sandra Herz führte durch die teils lebhafte Diskussion. Auch für das Engagement der Kommissionsmitglieder gab es Dank aus dem Publikum.

Für die Stadt Quickborn nahmen Umweltkoordinatorin Hanna Gombault, Fluglärmschutzbeauftragter Holger Junghans und der zweite stellvertretende Bürgermeister Jürgen Scharley teil. Scharley begrüßte besonders, dass viele Quickbornerinnen und Quickborner den Weg nach Hasloh gefunden hatten. Es sei wichtig, Beschwerden nicht nur im privaten Kreis zu äußern, sondern sich zu informieren, die Verantwortlichen direkt anzusprechen und konkrete Anliegen einzubringen. Gerade dieser unmittelbare Austausch mache den Bürgerdialog so wertvoll.

Auch nach dem Bürgerdialog können Betroffene aktiv werden: Fluglärmbeschwerden lassen sich über www.hamburg.de/fluglaerm einreichen. Anregungen für Quickborns Vertretung in der Kommission nimmt die Stadt unter umwelt@quickborn.de entgegen. Denn der Abend zeigte beides: Der Wunsch nach wirksamer Entlastung bleibt groß. Und damit Veränderungen überhaupt angestoßen werden können, müssen die Stimmen der Menschen hörbar bleiben.

Foto: Großes Interesse am Thema Fluglärm: Beim Bürgerdialog in Hasloh kamen Anwohnerinnen und Anwohner mit Vertreterinnen und Vertretern der Fluglärmschutzkommission und weiteren Fachleuten ins Gespräch. Im Mittelpunkt standen die Belastungen durch den Flugverkehr und mögliche Verbesserungen.