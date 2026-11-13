Veröffentlicht am 13.11.2026

Quickborn. Mitglieder der AG Klimaschutz und Teilnehmende des diakonischen Beschäftigungsprojekts „Die Werkstatt“ haben am Sonnabend, 7. November, im Quickborner Haus Roseneck erstmals gemeinsam gekocht. Auf dem Herd: Chili sin Carne, aus dem Ofen duftete Apfel-Crumble. Die Aktion zeigt, wie sich Klimaschutz und gesellschaftliche Teilhabe ganz praktisch miteinander verbinden lassen.

Die Idee entstand in der parteiübergreifenden AG Klimaschutz. Die Beteiligten wollten zeigen, dass pflanzliches Essen unkompliziert, alltagstauglich und vor allem lecker sein kann. Gleichzeitig brachte das gemeinsame Kochen Menschen zusammen, die sich im Alltag nicht unbedingt begegnen. Eine geeignete Küche fand sich im Haus Roseneck in der Kieler Straße. Diakonieleiter Christian Rohde stellte die Räume gern für das gemeinsame Angebot zur Verfügung.

Bei der Premiere waren 14 Personen dabei. Aus der AG Klimaschutz wirkten unter anderem Karsten Sohn, Anke Thomsen, Heiko Wolgast und Sandra Borrmann mit. Im Haus Roseneck begleiteten Christian Rohde und Willi Müller das Treffen. So wurde aus einer Idee ein Vormittag am Herd – mit viel Gelegenheit zum Austausch.

Ein Ort für Arbeit, Begegnung und neue Perspektiven

Das Haus Roseneck ist weit mehr als ein Treffpunkt. Im diakonischen Begegnungs- und Beratungszentrum ist auch „Die Werkstatt“ zu Hause. Das Beschäftigungsprojekt unterstützt langzeitarbeitslose Menschen dabei, ihren Alltag neu zu strukturieren, Fähigkeiten einzusetzen und wieder soziale Kontakte zu knüpfen. In der Holz- und Fahrradwerkstatt sowie weiteren Bereichen entstehen gemeinnützige Arbeiten für Quickborn – von Nistkästen und Insektenhotels bis zur Unterstützung sozialer Veranstaltungen. Hinzu kommen Beratung und Begleitung. Ziel ist es, Selbstvertrauen und Teilhabe zu stärken und Wege zurück ins Arbeitsleben zu eröffnen.

Darüber hinaus organisiert die Diakonie im Haus Roseneck den Quickborner Tisch mit seiner wöchentlichen Essensausgabe. Auch dieses Angebot steht für gelebte Solidarität und zeigt, wie vielfältig die soziale Arbeit unter einem Dach ist.

Für Rohde passt die Kochaktion genau zu diesem Ansatz: Menschen sollen nicht nur Unterstützung erhalten, sondern selbst etwas beitragen, gemeinsam etwas schaffen und sich dabei als Teil der Gemeinschaft erleben. Ob beim Bau eines Nistkastens oder beim gemeinsamen Kochen – entscheidend ist die Erfahrung, gebraucht zu werden und dazuzugehören.

Viele Ideen für ein klimafreundliches Quickborn

Auch die AG Klimaschutz setzt auf praktische Schritte vor der eigenen Haustür. Die von Karsten Sohn (Bündnis 90/Die Grünen) mitbegründete Initiative steht ausdrücklich allen Interessierten offen – unabhängig von einer Parteizugehörigkeit. Ein wesentliches Ziel ist es, die Ziele des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Quickborn in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Dafür steht die AG auch in engem, regelmäßigem Austausch mit der Stadt Quickborn.

Auf der Themenliste stehen außerdem Entsiegelung, Radverkehr, Lastenfahrrad-Verleih, E-Sharing, Bürgerenergie sowie Aktionen wie „Quickborn blüht auf“ und „Quickborn sauber machen“. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Bürgerinnen und Bürger selbst zum Klimaschutz beitragen können.

Das gemeinsame Kochen im Haus Roseneck ist zunächst ein Auftakt. Die Beteiligten können sich gut vorstellen, daraus ein regelmäßiges Angebot zu machen. Die Fortsetzung ist noch offen. Die erste Begegnung machte jedenfalls deutlich, wie sich Klimaschutz ganz konkret mit sozialem Miteinander verbinden lässt: mit offenen Türen, gemeinsamem Tun und einem Essen, das am Ende alle an einen Tisch bringt.

Foto:Klimaschutz verbindet: Mitglieder der AG Klimaschutz und Teilnehmende des diakonischen Beschäftigungsprojekts „Die Werkstatt“ kochten im Haus Roseneck gemeinsam Chili sin Carne und Apfel-Crumble. Die Premiere brachte Menschen zusammen, die sich im Alltag nicht unbedingt begegnen.