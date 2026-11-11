Veröffentlicht am 11.11.2026

Ellerau (ots) - Zu einem größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus den Kreisen Segeberg und Pinneberg kam es am gestrigen Dienstagabend, dem 10. November 2026, in der Gemeinde Ellerau.

Um 17:27 Uhr wurden durch die Kooperative Regionalleitstelle West gemäß Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) zunächst die Freiwilligen Feuerwehren Ellerau und Alveslohe mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer Standard) in die Werner-von-Siemens-Straße nach Ellerau alarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Einsatzstichwort innerhalb von wenigen Minuten erst auf "FEU G" (Feuer, größer als Standard) und schlussendlich auf "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht.

Nach Auskunft der ersten Anrufer kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Feuerschein war zunächst nicht erkennbar.

Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Rauchentwicklung sowohl im Gebäudeinneren als auch im Außenbereich. Umgehend wurde eine umfangreiche Erkundung eingeleitet.

Unter umluftunabhängigem Atemschutz versuchten die eingesetzten Trupps im Inneren des Gebäudes, den Brandherd ausfindig zu machen. Parallel dazu wurde eine Riegelstellung zu einem benachbarten Firmengebäude aufgebaut, um eine Brandausbreitung und weitere Gebäudeschäden zu verhindern. Das Nachbargebäude konnte über den gesamten Einsatzverlauf geschützt werden.

Etwa 30 Minuten nach der Alarmierung musste der Innenangriff abgebrochen werden, da es im Gebäude zu einer Durchzündung gekommen war und Teile des Gebäudes eingestürzt waren. Die Brandbekämpfung erfolgte daraufhin ausschließlich von außen und über mehrere Gebäudeseiten. Neben handgeführten Strahlrohren kamen dabei auch die Wenderohre der Drehleiter aus Ellerau sowie der Drehleiter und des Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn zum Einsatz.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Ellerau, Quickborn und Alveslohe wurden weitere Feuerwehren aus dem Kreis Pinneberg, darunter die Freiwilligen Feuerwehren Pinneberg und Wedel, nach Ellerau alarmiert. Hintergrund war der zusätzliche Bedarf an Atemschutztechnik und entsprechend ausgerüsteten Einsatzkräften.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Umfeld der Einsatzstelle wurde die Bevölkerung über eine MOWAS-Warnung (Modulares Warnsystem) aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Gerade in der Anfangsphase des Einsatzes gestaltete sich die Wasserversorgung schwierig und brach teilweise zusammen.

Um eine ausreichende und stabile Wasserversorgung sicherzustellen, wurde sowohl das öffentliche Hydrantennetz in stetiger Rücksprache mit den Zuständigen Stadtwerken als auch eine etwa 600 Meter entfernte offene Wasserentnahmestelle genutzt.

Durch die enorme Brandeinwirkung wurde die Gebäudestruktur so stark beschädigt, dass für die weiteren Maßnahmen ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks (THW) sowie ein Bagger hinzugezogen werden mussten.

Zur Beurteilung der Einsatzstelle aus der Luft kam außerdem die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Quickborn zum Einsatz. Die gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten eine gezieltere Planung der weiteren Maßnahmen.

Unter Zuhilfenahme des Baggers mussten Gebäudeteile abgetragen werden, um an weitere Glutnester zu gelangen.

Die umfangreichen Löschmaßnahmen dauerten bis in die frühen Mittwochmorgenstunden an. Die bereits seit mehreren Stunden eingesetzten Kräfte, die teilweise nach einer Ruhepause mehrfach unter Atemschutz im Einsatz gewesen waren, wurden im Laufe der Nacht durch die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg abgelöst.

Um 05:39 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Insgesamt zwölf Personen wurden durch das Kriseninterventionsteam des Malteser-Hilfsdienstes an der Einsatzstelle betreut.

Für die Versorgung der Einsatzkräfte war das Deutsche Rote Kreuz vor Ort.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. An dem Einsatz waren insgesamt rund 120 Einsatzkräfte beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:Freiwillige Feuerwehr Ellerau Freiwillige Feuerwehr Alveslohe Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Freiwillige Feuerwehr Quickborn Freiwillige Feuerwehr Pinneberg Freiwillige Feuerwehr Wedel Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher sowie Rufbereitschaft Kreisfeuerwehrzentrale Technisches Hilfswerk Ortsverband Norderstedt Rettungsdienst Kooperation in

Schleswig-Holstein: Rettungswagen Deutsches Rotes Kreuz: Fachberater, SEG Verpflegungszug Süd Malteser-Hilfsdienst Norderstedt: Psychosoziale Notfallversorgung für Betroffene Polizei Segeberg und Pinneberg