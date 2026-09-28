Veröffentlicht am 28.09.2026

Quickborn. Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Volkshochschule (VHS) Quickborn einen zusätzlichen Termin für den beliebten Workshop rund um das Thema Arthrose an. Der erste Termin war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht.

Am Donnerstag, 8. Oktober, von 10 bis 12 Uhr vermittelt Kursleiterin Christine Brenneisen im VHS-Gebäude im Forum Wissen rund um die Erkrankung und gibt Anregungen für den Umgang mit Arthrose im Alltag. Im Mittelpunkt des Workshops stehen Themen, wie Gelenkschmerzen lindern, Beweglichkeit erhalten beziehungsweise verbessern und Knorpelabbau verlangsamen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten unter anderem Informationen zu gelenkschonender Bewegung, gezielten Kräftigungsübungen und einer entzündungssenkenden Ernährung.

Der Workshop richtet sich an alle, die mehr über Arthrose erfahren, das Krankheitsbild besser verstehen und Anregungen für einen gelenkschonenden Alltag erhalten möchten.

Interessierte können sich bei der VHS Quickborn telefonisch unter 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder online über www.vhs-quickborn.de unter der Kursnummer 39104 anmelden.