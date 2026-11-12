Veröffentlicht am 12.11.2026

Quickborn (ots) - Bereits am 23. Oktober 2026 (Freitag) wurde in Quickborn eine Joggerin durch den Hund eines Passanten gebissen. Die Frau erlitt dadurch erhebliche Verletzungen und musste mehrfach ärztlich behandelt werden. Aufgrund einer Schocksituation konnte die Verletzte keinen Personalienaustausch durchführen. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach dem Halter des schwarzen Hundes.

Gegen 09:00 Uhr des Freitagmorgens am 23. Oktober 2026 befand sich eine 41-jährige Frau aus Quickborn zum Joggen im Waldgebiet an der Klaus-Groth-Straße. In einiger Entfernung sei ihr ein freilaufender schwarzer Hund entgegen gekommen. Obwohl die Frau stehen geblieben sei, habe der Hund sie angesprungen und mit Bissen in ihren Arm angegriffen. Nachdem der Hundehalter hinzugekommen war, soll dieser erhebliche Schwierigkeiten gehabt haben, seinen Hund zu bändigen.

Zwar habe der Mann einen Personalienaustausch angeboten, aufgrund einer Schocksituation habe die Quickbornerin sich jedoch zunächst aus der Situation und dann in ein Krankenhaus begeben. Dort wurde sie medizinisch versorgt. Erst später meldete die 41-Jährige den Vorfall der Polizei. Die Sachbearbeitung liegt beim Fachdienst Umwelt des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn.

Um dem Personalienaustausch nachträglich nachzukommen, wird nun der Hundehalter gesucht. Der Hund selbst habe kurzes, schwarzes Fell und sei einem Schäferhund ähnlich. Der Halter soll zwischen 1,70 m und 1,75 m groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe vermutlich schwarze Kleidung getragen.

Der Hundehalter, Zeugen des Vorfalls, oder wer Hinweise auf den Mann geben kann, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Umweltfachdienstes in Verbindung zu setzen. Zu erreichen sind diese unter der Rufnummer 04121-40920 oder per Email an elmshorn.pabr@polizei.landsh.de.

Quelle:Polizeidirektion Bad Segeberg