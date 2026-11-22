Veröffentlicht am 22.11.2026

Quickborn. Zwischen Wollgras, geheimnisvollen Moorfröschen und den alten Gleisen der Torfbahn beginnt eine Entdeckungsreise: Anna, Sophie, Tim und Taner, vier Quickborner Viertklässler, sollen ein Referat über Natur und Tiere halten. Ihr Weg führt sie ins Himmelmoor und mitten hinein in eine Geschichte voller Abenteuer, Wissen und überraschender Begegnungen. Erzählt wird sie im neuen Kinderbuch „Die Mooreulen“, das das Kinderhilfswerk Quickborn e. V. am 5. Dezember veröffentlicht.

Die Idee dazu hatte Jürgen Albiez. Der 82-Jährige lebt seit 51 Jahren in Quickborn und entdeckte nach seinem Ruhestand die Freude am Schreiben wieder. Als er im Frühjahr 2024 eher zufällig mit der historischen Torfbahn durch das Himmelmoor fuhr, begeisterten ihn die Erzählungen von Franzi und Dan Zelck. Er wollte die besondere Landschaft und ihre Geschichte auch Kindern näherbringen. So entstanden die vier „Mooreulen“, die den Spuren des Torfabbaus folgen, seltene Tiere und Pflanzen entdecken und erleben, warum der Schutz des Moores so wichtig ist.

Aus dem Manuskript wurde schließlich ein Gemeinschaftsprojekt über Generationen hinweg. Über Ingo Konau vom Förderverein Himmelmoor fand Albiez den Weg zu Marvin de Vries, dem Vorsitzenden des Kinderhilfswerks. Der war von der Idee begeistert und gewann die 26-jährige Quickborner Illustratorin Caya Paustian. Sie besuchte die Originalschauplätze, fertigte Skizzen an und erweckte die Geschichte mit liebevollen, handgemalten Bildern zum Leben.

Auf 132 Seiten gibt es nun viel zu entdecken: die historische Torfbahn, das Torfwerk, bekannte Quickborner Gesichter und detailreiche Wimmelbilder mit Wollgras, Vögeln und den berühmten blauen Moorfröschen. Ganz nebenbei erfahren die Leserinnen und Leser, wie Torfabbau und Renaturierung die Landschaft geprägt haben. Das Buch lädt zum Selbstlesen, Vorlesen und gemeinsamen Wiederentdecken ein. Auch Erwachsene dürften ihren Spaß daran haben und manchen Ort und manches Gesicht wiedererkennen.

Möglich wurde die Veröffentlichung durch das Engagement des Kinderhilfswerks und eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro durch Hamburg Airport. Zunächst werden 250 Exemplare gedruckt – 40 sind bereits vorbestellt. Darüber hinaus sollen Bücher an Schulen, Kindertagesstätten und die Stadtbücherei gehen, damit möglichst viele Kinder das Himmelmoor kennenlernen können.

„Die Mooreulen“ erscheint am Samstag, 5. Dezember, und wird am 5. und 6. Dezember auf dem Quickborner Weihnachtsmarkt am Stand des Kinderhilfswerks neben dem Tombolazelt verkauft. Das hochwertig gebundene Buch kostet 15 Euro. Der Erlös kommt dem Kinderhilfswerk zugute. So wird aus einer zufälligen Torfbahnfahrt ein Weihnachtsgeschenk, das Geschichten erzählt, Wissen weitergibt und zugleich Kindern in Quickborn hilft.

Foto: Ein Blick ins Himmelmoor: Autor Jürgen Albiez (von links), Illustratorin Caya Paustian und Marvin de Vries, Vorsitzender des Kinderhilfswerks Quickborn e. V., präsentieren das neue Kinderbuch „Die Mooreulen“. Die aufgeschlagene Seite zeigt die historische Torfbahn mit Franzi und Dan Zelck.

Foto: Stadt Quickborn