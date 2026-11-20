Veröffentlicht am 20.11.2026

Quickborn. Das Kinderhilfswerk Quickborn e. V. veröffentlicht am 05.12.2026 das Kindersachbuch „Die Mooreulen“ und erweckt damit die Erlebnisse der Mooreulen, 4 junge Schüler aus Quickborn, in Bild und Schrift zum Leben. Damit unterstützt der Verein den 82-jährigen Quickborner Autoren Jürgen Albiez, sein Buchprojekt Realität werden zu lassen. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen zu 100% dem Kinderhilfswerk zugute. Die Flughafen Hamburg GmbH unterstützt die Realisierung dieses Projektes.

Fast hätte Jürgen Albiez nicht mehr daran geglaubt, dass aus seiner Geschichte, rund um 4 Schülerinnen und Schüler einer Quickborner Schule, die im Rahmen eines Schulprojektes das Himmelmoor in Quickborn erkunden und entdecken, am Ende auch ein richtiges Buch wird. Seine Geschichte und viele Fotos der Flora und Fauna des Moores lagen nach Fertigstellung vier Jahre in der sprichwörtlichen Schublade – bereits gegengelesen, korrigiert und auf fachliche und sachliche Richtigkeit geprüft. Nur fand sich dann niemand, der die Geschichte und die Fotos miteinander verbindet und daraus ein richtiges Buch entstehen lässt.

Im Frühjahr dieses Jahres lernten sich der Autor und der Vorsitzende des Kinderhilfswerk Quickborn e. V. zufällig kennen und man plauschte über das Buchprojekt. Nach Lesen des Manuskripts war Marvin de Vries klar „Das gehört veröffentlicht!“. Und er hatte schon eine Idee, wer helfen könnte. Mit Caya Paustian konnte er eine ausgebildete Illustrationsdesignerin begeistern, der Geschichte ein „Gesicht“ zu geben. So entstand auch der Plan, gänzlich auf die vorhandenen Fotos zu verzichten und ein richtiges Kindersachbuch mit gemalten Bildern zu gestalten. Ehrgeiziges Ziel wurde es dann, dass das Buch bis zum Weihnachtsmarkt in Quickborn fertig wird.

Den Sommer hindurch malte Caya Paustian Ihre Ideen, die sie nach ihrem Besuch des Himmelmoores, dem Torfwerk und einer Torfbahnfahrt sammeln konnte, in Bilder, gab den vier Mooreulen, zwei Mädchen und zwei Jungen einer Quickborner Schule, ein Aussehen und machte aus einem Text eine bebilderte Geschichte.

Marvin de Vries versuchte in der Zeit jemanden zu finden, der dieses Projekt genauso spannend und umsetzungswert findet, und fand Gehör beim Flughafen Hamburg. Schnell war klar, dieses Projekt gefällt auch hier, und so gab es dann die Zusage, sodass dieses Buch mit freundlicher Unterstützung durch die Flughafen Hamburg GmbH entstehen konnte.

Auf dem Weihnachtsmarkt Quickborn werden der Autor, die Illustratorin und die Helfer vom Kinderhilfswerk am 05. und 06.12. direkt neben dem großen Tombolazelt des Vereins das Buch verkaufen. Bestellt sind in der ersten Auflage 250 Exemplare, die Einnahmen (15,- Euro kostet ein Exemplar) spendet Jürgen Albiez vollständig dem Kinderhilfswerk Quickborn für seine Projekte. Marvin de Vries rät: „Wer ein Buch für seine Kinder oder als Weihnachtsgeschenk erwerben möchte, sollte rechtzeitig am Stand vorbeischauen.“ Als Special gibt es für jedes verkaufte Buch einen Gutschein für ein Heißgetränk, der direkt am Stand nebenan bei den Helferinnen und Helfern von Quickborn hilft e. V. eingelöst werden kann. Und wer es nicht schafft, vorbeizuschauen, der kann nach dem Weihnachtsmarkt sein Exemplar direkt beim Kinderhilfswerk (einfach eine Mail an info@khw-quickborn.de schicken) bestellen.

Das Kinderhilfswerk Quickborn e. V. hilft seit 1987 Kindern und Jugendlichen in Quickborn und Umgebung, immer dann, wenn es keine staatliche Unterstützung gibt und finanzielle Unterstützung notwendig ist. Darüber hinaus unterstützt der Verein seit knapp 30 Jahren die Arbeit der ATS Suchtberatung und des Wendepunkt e. V. aus Elmshorn bei der Unterhaltung von Beratungsstellen in Quickborn und der finanziellen Unterstützung der Präventionsarbeit an Quickborner Schulen. Des Weiteren werden pädagogische und präventive Projekte an Kitas und Schulen mitfinanziert und bei individuellen Anfragen von Familien schnell und unbürokratisch Lösungen für die Kinder gefunden. Jahreshighlights sind die Durchführung eines kostenlosen Bauspielplatzes für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren in den Sommerferien sowie die große Weihnachtstombola im Rahmen des Weihnachtsmarktes in Quickborn mit 6000 Losen und 2500 großen und kleinen Preisen, die seit Vereinsgründung jährlich stattfindet.

05. und 06.12. (Weihnachtsmarkt Quickborn) Weihnachtsmarkt Quickborn, direkt neben dem großen Tombolazelt des Vereins Kinderhilfswerk Quickborn e. V.

15,- Euro pro Exemplar

Bestellung:info@khw-quickborn.de