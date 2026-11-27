Veröffentlicht am 27.11.2026

Quickborn. Kaputte Elektrogeräte, defekte Lampen oder eine Nähmaschine, die nicht mehr richtig funktioniert: Beim Repair-Treff der VHS Quickborn bekommen lieb gewonnene Gegenstände eine zweite Chance. Am Samstag, 28. November, von 10 bis 13 Uhr ist das ehrenamtliche Reparaturteam wieder im Forum am Bahnhof im Einsatz.

Ob kleine Elektrogeräte, Holzmöbel, Bilderrahmen, Spielzeug, Musikinstrumente oder Uhren – die erfahrenen Helferinnen und Helfer gehen den Defekten auf den Grund und versuchen, die mitgebrachten Schätze wieder funktionsfähig zu machen. Auch Laptops, Handys und ausgefallene Gegenstände können zur Begutachtung mitgebracht werden. Dabei steht nicht nur die Reparatur im Mittelpunkt, sondern auch der Gedanke, Ressourcen zu schonen und Dinge länger zu nutzen, statt sie vorschnell wegzuwerfen.

Wer das Angebot erst einmal kennenlernen möchte, kann auch einfach vorbeischauen und dem Team bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Der Repair-Treff findet in der VHS im Forum, Bahnhofstraße 112, statt. Reparaturtermine können telefonisch unter 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder online unter www.vhs-quickborn.de (Kursnummer 140 ff.) vereinbart werden.

Im Dezember legt das Reparaturteam eine Pause ein. Der nächste Repair-Treff findet am Samstag, 30. Januar 2027, statt.