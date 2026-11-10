Veröffentlicht am 10.11.2026

Quickborn. Am Sonntag, den 6. Dezember, am 2. Advent, füllt sich um 18:00 Uhr der Kirchenraum an St. Marien wieder mit adventlicher und weihnachtlicher Musik. Unter dem Motto „Licht und Gold“ gastiert in diesem Jahr der renommierte Konzert-Chor „ensemble elmshorn“ unter der Leitung seiner Gründerin Susanne Drdack mit einem schönen und anspruchsvollen Programm in der katholischen Kirche, Kurzer Kamp.

Das „ensemble elmshorn“, ein Spitzenchor, wurde 2004 von der diplomierten Musiklehrerin und Elmshorner Kulturpreisträgerin Susanne Drdack mit einer Gruppe ambitionierter Sängerinnen und Sänger gegründet und gewann schon zwei Monate später den Elmshorner Chorwettbewerb. Es folgten zahlreiche Erfolge, wie Siege bei den Landeswettbewerben in Schleswig-Holstein und mehrere Teilnahmen am deutschen Chorwettbewerb.

Doch der Erfolg des Chors lässt sich nicht allein an den Preisen messen. Wer das „ensemble elmshorn“ erlebt, spürt die Leidenschaft, Präzision und den starken Gemeinschaftssinn, die diesen Chor ausmachen.

Der Förderkreis Kirchenmusik an St. Marien freut sich, diesen Ausnahmechor in diesem Jahr zur Adventszeit in seiner Kirche begrüßen zu können, und hofft, dass viele die Gelegenheit zu einer Stunde besinnlicher festlicher Musik nutzen, um vom großen Weihnachtsmarkt den Weg vom Forum zur Kirche Kurzer Kamp weiterzugehen. Alle sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Chor und die Kirchenmusik an St. Marien wird gebeten.

„Licht und Gold“

Advents- und Weihnachtsmusik in St. Marien

Sonntag, den 6. Dezember 2026, 18:00 Uhr