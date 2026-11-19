Veröffentlicht am 19.11.2026

Quickborn. Ein Firmenjubiläum und ein wichtiger Schritt für den Quickborner Autohandel: Bürgermeister Thomas Beckmann und Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke haben Marlon Caligiore, Inhaber von MC Cars, zum zehnjährigen Bestehen seines Unternehmens gratuliert. Bei dem Besuch an der Kieler Straße ging es zugleich um die Zukunft eines traditionsreichen Standorts: Ab Januar 2027 übernimmt MC Cars das bisherige Autohaus Kuhfuß an der Kieler Straße 49–51.

Jens Kuhfuß, der bei dem Treffen ebenfalls anwesend war, führt das 1972 gegründete Opel-Autohaus in zweiter Generation. Zum Jahresende endet der Familienbetrieb unter dem bisherigen Namen. Die Geschichte des Standorts geht dennoch weiter: Caligiore wird dort künftig unter der Firmierung MC Cars tätig sein. Auch die langjährigen Beschäftigten des Autohauses Kuhfuß sollen übernommen werden. Damit bleibt wertvolle Erfahrung erhalten und für das bisherige Team entsteht eine berufliche Perspektive vor Ort.

Für Caligiore ist der Wechsel zugleich ein wichtiger Schritt in der Entwicklung seines Unternehmens. Seit zehn Jahren ist MC Cars an der Kieler Straße 9 ansässig. Nun zieht der Betrieb rund 650 Meter weiter – in ein Autohaus mit Ausstellungsraum, eigener Werkstatt und großzügiger Außenfläche. Mit der Übernahme der bisherigen Belegschaft sollen nicht nur die bestehenden Arbeitsplätze erhalten bleiben, sondern sich auch das Team nach Angaben des Unternehmers etwa verdoppeln. Perspektivisch kann sich Caligiore einen weiteren personellen Ausbau vorstellen. Der persönliche Umgang mit Kundinnen und Kunden soll dabei weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

„Zehn Jahre erfolgreiches Unternehmertum sind ein schöner Anlass zum Gratulieren. Besonders freut mich, dass hier zugleich eine Nachfolge gelingt: Ein lange gewachsener Unternehmensstandort bleibt erhalten und für die Beschäftigten geht es in Quickborn weiter“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann. Sein Dank gilt auch Jens Kuhfuß, der den Familienbetrieb über viele Jahre geprägt hat.

Für die Stadt ist der Besuch zugleich Ausdruck einer engen Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft. Gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke sucht Thomas Beckmann regelmäßig den persönlichen Austausch mit Unternehmen – nicht nur zu Jubiläen, sondern auch bei Veränderungen und neuen Vorhaben. Denn wer die Pläne und Herausforderungen vor Ort kennt, kann frühzeitig zuhören, Kontakte herstellen und bei Bedarf unterstützen.

Foto: Besuch bei MC Cars: Jens Kuhfuß (von links), Marlon Caligiore, Anna Caligiore, Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke und Bürgermeister Thomas Beckmann. Gemeinsam blickten sie auf die Entwicklung des Unternehmens und die Zukunft unter neuer Führung. ©Stadt Quickborn