Veröffentlicht am 13.11.2026

A7- Quickborn (ots) - Gestern Abend ist es im südlichen Bereich von Schleswig-Holstein zu mehreren glättebedingten Verkehrsunfällen gekommen. Auf der Autobahn 7 bei Quickborn sind dadurch drei Fahrzeuge verunfallt, dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Am 12.11.2026, gegen 19:40 Uhr ist es auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, Höhe Quickborn, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat ein 47-jähriger Fahrer eines PKWs die Autobahn befahren. Vermutlich aufgrund von Glätte sei der Pkw ins Schleudern gekommen und zunächst mit der Mittelschutzplanke und daraufhin mit der Außenschutzplanke kollidiert. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zudem ist es fast gleichzeitig zu einem weiteren Verkehrsunfall in gleicher Höhe auf der Gegenfahrbahn gekommen. In Fahrtrichtung Norden habe ein 62-jähriger Fahrer eines PKW, ebenfalls aufgrund von Glätte, die Kontrolle über seinen PKW verloren und sei ins Schleudern geraten. Aufgrund dessen sei der PKW zunächst gegen die Mittelschutzplanke geprallt und in der Folge auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Ein dahinter fahrender 20-jähriger Fahrer eines PKW sei ebenfalls in Schleudern gekommen, mit der Außenschutzplanke und mit dem stehenden PKW, der zuvor verunfallt war, kollidiert. Der 62-jährige Fahrer wurde leichtverletzt. Der 20-jährige Mann blieb unverletzt.

Aus gegebenen Anlass weisen wir daraufhin, die Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anzupassen. Zudem sollte auf die entsprechende Bereifung geachtet werden. Etwaige Verstöße werden durch die Polizei geahndet.